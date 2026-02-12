2026 Soportes de March Madness

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Acerca de este evento
🏀 Desafío del Bracket de la NCAA para Hombres
Inscripción: $20 por bracket
Únete al Desafío del Bracket de la CMS PTA y compite por premios en efectivo mientras apoyas a los estudiantes de CMS! Envía tus selecciones, sigue la locura y ve si tu bracket sale en la cima.
El 50% de cada inscripción apoya los programas y enriquecimiento de la CMS PTA.
¡Que empiece la locura! 🔥🏀
🏀 Desafío del Bracket de la NCAA para Mujeres
Inscripción: $20 por bracket
Únete al Desafío del Bracket de la CMS PTA y compite por premios en efectivo mientras apoyas a los estudiantes de CMS! Envía tus selecciones, sigue la locura y ve si tu bracket sale en la cima.
Una parte de cada inscripción apoya los programas y enriquecimiento de la CMS PTA.
¡Que empiece la locura! 🔥🏀
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