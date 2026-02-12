Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

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2026 Soportes de March Madness

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Mens NCAA Bracket
$20

🏀 Desafío del Bracket de la NCAA para Hombres

Inscripción: $20 por bracket

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El 50% de cada inscripción apoya los programas y enriquecimiento de la CMS PTA.

¡Que empiece la locura! 🔥🏀

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Womens NCAA Bracket
$20

🏀 Desafío del Bracket de la NCAA para Mujeres

Inscripción: $20 por bracket

Únete al Desafío del Bracket de la CMS PTA y compite por premios en efectivo mientras apoyas a los estudiantes de CMS! Envía tus selecciones, sigue la locura y ve si tu bracket sale en la cima.

Una parte de cada inscripción apoya los programas y enriquecimiento de la CMS PTA.

¡Que empiece la locura! 🔥🏀

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