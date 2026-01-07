The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

2026 Mardi Gras en el Centro AIA.

1000 St Charles Ave

New Orleans, LA 70130, USA

AIANO Arquitecto/Miembro Afiliado (11, 13, 14, 15, 16 de febrero)
$20

Elija esta opción si es un Arquitecto AIANO o Miembro Afiliado, y está comprando un boleto para Druids/Alla el 11 de febrero, Hermes/D'Etat/Morpheus el 13 de febrero, Iris/Tucks el 14 de febrero, Endymion el 14 de febrero, Okeanos/Mid-City/Thoth el 15 de febrero, Bacchus el 15 de febrero, o Proteus/Orpheus el 16 de febrero

AIANO Asociado/Miembro NOMA (11, 13, 14, 15, 16 de febrero)
$15

Elige esta opción si eres un Asociado AIANO/Miembro NOMA, y estás comprando un boleto para Druids/Alla el 11 de febrero, Hermes/D'Etat/Morpheus el 13 de febrero, Iris/Tucks el 14 de febrero, Endymion el 14 de febrero, Okeanos/Mid-City/Thoth el 15 de febrero, Bacchus el 15 de febrero, o Proteus/Orpheus el 16 de febrero

Estudiante AIAS/Niños menores de 18 años (11, 13, 14, 15, 16 de febrero)
$10

Elige esta opción si eres un estudiante AIAS/Niño menor de 18 años, y estás comprando un boleto para Druids/Alla el 11 de febrero, Hermes/D'Etat/Morpheus el 13 de febrero, Iris/Tucks el 14 de febrero, Endymion el 14 de febrero, Okeanos/Mid-City/Thoth el 15 de febrero, Bacchus el 15 de febrero, o Proteus/Orpheus el 16 de febrero

No miembro de AIA (11, 13, 14, 15, 16 de febrero)
$35

Elige esta opción si no eres miembro de AIA y estás comprando un boleto para Druids/Alla el 11 de febrero, Hermes/D'Etat/Morpheus el 13 de febrero, Iris/Tucks el 14 de febrero, Endymion el 14 de febrero, Okeanos/Mid-City/Thoth el 15 de febrero, Bacchus el 15 de febrero, o Proteus/Orpheus el 16 de febrero

AIANO Arquitecto/Miembro Afiliado (12 de febrero, 17 de febrero)
$30

Elige esta opción si eres un Arquitecto AIANO o Miembro Afiliado, y estás comprando un boleto para Babylon/Chaos/Muses el 12 de febrero o Zulu/Rex el 17 de febrero.

AIANO Asociado/Miembro NOMA (12 de feb., 17 de feb.)
$25

Elige esta opción si eres un AIANO Asociado/Miembro NOMA, y estás comprando un boleto para Babylon/Chaos/Muses el 12 de feb. o Zulu/Rex el 17 de feb.

Estudiante AIAS/Niño menor de 18 años (12 de feb., 17 de feb.)
$15

Elige esta opción si eres un estudiante AIAS o estás llevando a un niño menor de 18 años, y estás comprando un boleto para Babylon/Chaos/Muses el 12 de feb. o Zulu/Rex el 17 de feb.

No miembro de AIA (12 de feb., 17 de feb.)
$40

Elige esta opción si no eres miembro de AIA y estás comprando un boleto para Babylon/Chaos/Muses el 12 de feb. o Zulu/Rex el 17 de feb.

