Louisiana Grand Council

Organizado por

Louisiana Grand Council

Acerca de este evento

2026 Sesión del Grand Consejo Libre Moderno de Louisiana

5500 Hilton Ave

Baton Rouge, LA 70808, USA

Registro General
$110

Otorga entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.

Registro de Invitados No Masones
$65
Registro de Jóvenes
$30
Campo de Morales
$20

Esta inscripción es para jóvenes registrados activos en el Campo de Moral

Anuncio de Página Completa
$100

Anuncio a Color de Página Completa con Sangría - Especificaciones del Archivo del Anuncio: 8.75" x 11.25"

Half Page Ad
$60

Full Color Half Page Ad - Ad File Specs: 5.75" x 8.75"

Quarter Page Ad
$35

Full Color Quarter Page (Strip) Ad - Ad File Specs: 7.25" x 2.5"

Vendor Registration
$150

This allows you to vend on site for 3 days and includes two tables.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!