2026 Baile de Madre e Hijo: Fiesta Playera Tropical

Acerca de este evento
Disfrute de una noche divertida de música, baile y recuerdos en el Baile Madre-Hijo de Chehalis: ¡Fiesta Tropical en la Playa! Su boleto incluye la entrada al evento para toda la familia y acceso a nuestro photobooth gratuito. Comida y golosinas estarán disponibles para la compra en Kona Ice y Bobablastic.
Haga la noche aún más especial con acceso VIP, que incluye entrada 30 minutos antes, aperitivos ligeros (papas fritas hawaianas de Tim, botella de agua y un donut), y un paquete de premios tropicales que incluye un lei LED luminoso, pelota de playa miniatura, pulsera tropical y paleta de torbellino de Stitch.
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