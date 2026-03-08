2026 Baile de Madre e Hijo: Fiesta Playera Tropical

Disfrute de una noche divertida de música, baile y recuerdos en el Baile Madre-Hijo de Chehalis: ¡Fiesta Tropical en la Playa! Su boleto incluye la entrada al evento para toda la familia y acceso a nuestro photobooth gratuito. Comida y golosinas estarán disponibles para la compra en Kona Ice y Bobablastic.