2026 Patrocinador de Stand del Festival Multicultural.

¡Estás invitado a patrocinar un stand basado en la cultura, sé creativo! Tu stand puede incluir un juego, manualidad o actividad. ¡Se recomienda utilizar disfraces y decoraciones! Te divertirás mientras promocionas tus servicios/negocio. Nuestra oportunidad de patrocinio es de $250/stand y es deducible de impuestos. Se te proporcionará una carta de donación con nuestro número de identificación fiscal. El logo de tu empresa/organización se mostrará en nuestro