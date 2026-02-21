2026 Vecino red del norte de Nevada Recaudación de fondos de pickleball.

Acerca de este evento
Cada inscripción incluye tiempo de juego de pickleball, lecciones gratuitas (si se desean), dos (2) tacos del camión de tacos La Favorita y una (1) entrada en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!
Cada inscripción incluye tiempo de juego de pickleball, lecciones gratuitas (si se desean), dos (2) tacos del camión de tacos La Favorita y diez (10) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!
¡Válido para cinco (5) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!
¡Válido para diez (10) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!
¡Válido para veinte (20) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!
¡Válido para cincuenta (50) participaciones en nuestra rifa "Gran Pepinillo" con docenas de premios increíbles!
¡Válido para cien (100) participaciones en nuestra rifa "Gran Pepinillo" con docenas de premios increíbles!
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