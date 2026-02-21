Neighbor Network Of Northern Nevada

Organizado por

Neighbor Network Of Northern Nevada

Acerca de este evento

2026 Vecino red del norte de Nevada Recaudación de fondos de pickleball.

2601 Plumas St

Reno, NV 89509, USA

Entrada general
$40

Cada inscripción incluye tiempo de juego de pickleball, lecciones gratuitas (si se desean), dos (2) tacos del camión de tacos La Favorita y una (1) entrada en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!

Entrada + Paquete de rifa
$60

Cada inscripción incluye tiempo de juego de pickleball, lecciones gratuitas (si se desean), dos (2) tacos del camión de tacos La Favorita y diez (10) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!

5 Boletos de Rifa
$15

¡Válido para cinco (5) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!

10 Boletos de Rifa
$25

¡Válido para diez (10) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!

20 Boletos de Rifa
$40

¡Válido para veinte (20) entradas en nuestra rifa "Big Dill" con docenas de increíbles premios!

50 Boletos de Rifa
$75

¡Válido para cincuenta (50) participaciones en nuestra rifa "Gran Pepinillo" con docenas de premios increíbles!

100 Boletos de Rifa
$100

¡Válido para cien (100) participaciones en nuestra rifa "Gran Pepinillo" con docenas de premios increíbles!

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