2026 Nixon Fundraiser

Organizado por

2026 Nixon Fundraiser

Acerca de este evento

Brunch y Recogida de Fondos Anual de Nixon 2026

1181 Briar Oaks Ln

Houston, TX 77027, USA

Admisión General
$125

¡Disfrute de nuestro brunch en celebración de los 26 años de servicio de Nixon!

Anuncio de Página Completa
$550

Anuncio de página completa en nuestro Libro de Recuerdos

1/2 Página
$300

Anuncio de medio página en nuestro Libro de Recuerdos

1/4 Página
$125

Anuncio de un cuarto de página en nuestro Libro de Recuerdos

Anuncio de Tarjeta de Visita
$75

Anuncio del tamaño de una tarjeta de visita en nuestro Libro de Recuerdos

Inside Cover
$750

Inside cover ad in the Souvenir Book

Outside Back Cover
$900

Outside back cover ad in our Souvenir Book

Table of 10
$1,200

Table of 10 at the Brunch

Platinum Level Sponsorship
$10,000

-8 complimentary tickets and preferred table seating

-Corporate name and logo included on the program booklets

-Opportunity to Speak during the event

-Recognition in press release and advertising relating to the event as a Platinum Corporate Sponsor

-Social Media Recognition on Nixon Home Cares website as Corporate Sponsors for 6 months.

-Sponsor Recognition on Nixon merchandise and transport van wrapping for Nixon Estates Communities

-Corporate name and logo on our transport van for one year.

Gold Level Sponsor
$7,500

-4 complimentary tickets and preferred table seating

-Corporate name and logo included on the program booklet

-Recognition in press release and advertisements relating to the event as a Gold Corporate Sponsor

Display area circulate literature samples and promotions on the day of the event

-Recognition on Nixon Estates and Nixon Home Care's website as a corporate sponsor for 3 months

Bronce Nivel Patrocinador
$2,500

-3 entradas gratuitas

-Reconocimiento en el sitio web de Nixon Estates and Home Care por un mes

-Nombre corporativo y logotipo incluidos en el folleto del programa

Añadir una donación para 2026 Nixon Fundraiser

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!