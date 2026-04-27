Brunch y Recogida de Fondos Anual de Nixon 2026

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Acerca de este evento
¡Disfrute de nuestro brunch en celebración de los 26 años de servicio de Nixon!
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Table of 10 at the Brunch
-8 complimentary tickets and preferred table seating
-Corporate name and logo included on the program booklets
-Opportunity to Speak during the event
-Recognition in press release and advertising relating to the event as a Platinum Corporate Sponsor
-Social Media Recognition on Nixon Home Cares website as Corporate Sponsors for 6 months.
-Sponsor Recognition on Nixon merchandise and transport van wrapping for Nixon Estates Communities
-Corporate name and logo on our transport van for one year.
-4 complimentary tickets and preferred table seating
-Corporate name and logo included on the program booklet
-Recognition in press release and advertisements relating to the event as a Gold Corporate Sponsor
Display area circulate literature samples and promotions on the day of the event
-Recognition on Nixon Estates and Nixon Home Care's website as a corporate sponsor for 3 months
-3 entradas gratuitas
-Reconocimiento en el sitio web de Nixon Estates and Home Care por un mes
-Nombre corporativo y logotipo incluidos en el folleto del programa
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