Iota Phi Chapter of Omega Psi Phi Fraternity, Inc.

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2026 Omega Psi Phi Membership Dues (Late Fee)

Cuotas completas (miembros no vitalicios)
$395.25

Válido hasta 1 de junio de 2027

Esto es para aquellos hermanos que necesitan pagar la totalidad de sus cuotas, que incluyen las Cuotas de IHQ ($125), Cuotas del 2do Distrito ($50), y Cuotas del Capítulo ($200). Esto es para pagos realizados antes de las 12:00 AM del 1 de enero de 2026.

Cuotas completas - Tardío
$398.25

Válido hasta 1 de junio de 2027

Esto es para aquellos hermanos que necesitan pagar la totalidad de sus cuotas, que incluyen las Cuotas de IHQ ($130), Cuotas del 2do Distrito ($55), y Cuotas del Capítulo ($215). Esto es para pagos realizados después de las 12:00 AM del 1 de enero de 2025.

Cuotas completas (miembros vitalicios)
$261.50

Válido hasta 1 de junio de 2027

Esto es para aquellos hermanos que son miembros vitalicios y necesitan pagar las Cuotas del 2do Distrito ($50) y Cuotas del Capítulo ($200). Esto es para pagos realizados antes de las 12:00 AM del 1 de enero de 2026.

Second Chapter Membership
$205

Válido hasta 1 de junio de 2027

This is for Brothers who are already financial with another chapter but still wish to have membership with Iota Phi. These Brothers are only required to pay chapter dues of $205.

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