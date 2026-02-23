2026 UN ESTRELLA UNA UNIDAD DE FAMILIA EVENTO

Organizado por
Acerca de este evento
Admisión al área del evento del parque.
Admission in to the park event area and hot dog lunch.
Tri-tip , costilla , salchicha, pollo. pilaf de arroz, judías verdes
Puede ser nombre de familia o nombre de negocio.
Puede ser nombre de familia o nombre de negocio.
If you are a non food vendor. you will be able to set up and sell your items. Includes 2 entry tickets
Agradecimiento en redes sociales y menciones especiales
Logo en sitio web, letreros del evento, menciones en redes sociales
Logo en pancartas del evento, sitio web y menciones en redes sociales
Gran logo en todos los folletos promocionales, pancartas. Sitio web y menciones en redes sociales. Stand en evento y oportunidad de hablar.
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