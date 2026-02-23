One Star One Family Inc

Organizado por

One Star One Family Inc

Acerca de este evento

2026 UN ESTRELLA UNA UNIDAD DE FAMILIA EVENTO

4003 Chester Ave

Bakersfield, CA 93301, USA

Admisión General
$20

Admisión al área del evento del parque.

Children 12 and under
Gratuito

Admission in to the park event area and hot dog lunch.

Plato de Barbacoa
$20

Tri-tip , costilla , salchicha, pollo. pilaf de arroz, judías verdes

Nombre añadido al banner de patrocinio
$150

Puede ser nombre de familia o nombre de negocio.

Cartel promocional que puedes usar en tu jardín
$50

Puede ser nombre de familia o nombre de negocio.

Vendor *non food
$100

If you are a non food vendor. you will be able to set up and sell your items. Includes 2 entry tickets

Patrocinador Estrella
$500

Agradecimiento en redes sociales y menciones especiales

Patrocinador Plata
$1,000

Logo en sitio web, letreros del evento, menciones en redes sociales

Patrocinador Oro
$2,500

Logo en pancartas del evento, sitio web y menciones en redes sociales

Patrocinador Platino
$5,000

Gran logo en todos los folletos promocionales, pancartas. Sitio web y menciones en redes sociales. Stand en evento y oportunidad de hablar.

Añadir una donación para One Star One Family Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!