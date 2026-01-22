2026 Pinte la Noche Azul Gala un Evento de "Corbata Azul"

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
2 mesas de 8, 2 tickets de bebida por invitado, 10 tickets de rifa por invitado, 1 ticket de rifa Azul premium exclusivo para Patrocinadores de Anfitrión, Entretenimiento o Safe at Home únicamente. Asientos VIP, Reconocimiento durante toda la velada, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento de media página en el programa y en la mesa.
1 mesa de 10, 2 tickets de bebida por invitado, 10 tickets de rifa por invitado, 1 ticket de rifa Azul premium exclusivo para Patrocinadores de Anfitrión, Entretenimiento o Safe at Home únicamente. Reconocimiento durante toda la velada, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.
This sponsor will be recognized at the Charcuterie table as the Charcuterie sponsor. They will receive a half table for 5 guests, social media recognition, recognition in the program and on the table.
1 mesa de 10, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.
media mesa de 5, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.
Raffle tickets are for our basket raffles. Each Basket has a minimum value of $500. Guests must be present to win.
50/50 tickets. Guests do not have to be present to win 50/50
Ten 50/50 tickets. Guests do not have to be present to win 50/50
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!