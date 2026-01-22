Pasco Kids First

Organizado por

Pasco Kids First

Acerca de este evento

2026 Pinte la Noche Azul Gala un Evento de "Corbata Azul"

6121 Massachusetts Ave

New Port Richey, FL 34653, USA

Admisión General
$150

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Patrocinador Anfitrión / Patrocinador de Entretenimiento
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 16 boletos

2 mesas de 8, 2 tickets de bebida por invitado, 10 tickets de rifa por invitado, 1 ticket de rifa Azul premium exclusivo para Patrocinadores de Anfitrión, Entretenimiento o Safe at Home únicamente. Asientos VIP, Reconocimiento durante toda la velada, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento de media página en el programa y en la mesa.

Patrocinador Safe at Home
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

1 mesa de 10, 2 tickets de bebida por invitado, 10 tickets de rifa por invitado, 1 ticket de rifa Azul premium exclusivo para Patrocinadores de Anfitrión, Entretenimiento o Safe at Home únicamente. Reconocimiento durante toda la velada, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.

Charcuterie Sponsor
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

This sponsor will be recognized at the Charcuterie table as the Charcuterie sponsor. They will receive a half table for 5 guests, social media recognition, recognition in the program and on the table.

Patrocinador Help Me Heal
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

1 mesa de 10, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.

Patrocinador Defensor de los Niños
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

media mesa de 5, reconocimiento en redes sociales, reconocimiento en el programa y en la mesa.

Individual Raffle Tickets
$20

Raffle tickets are for our basket raffles. Each Basket has a minimum value of $500. Guests must be present to win.

7 for $100 Raffle tickets
$100
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Raffle tickets are for our basket raffles. Each Basket has a minimum value of $500. Guests must be present to win.

individual 50/50 tickets
$10

50/50 tickets. Guests do not have to be present to win 50/50

Ten 50/50 tickets for $75
$75
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Ten 50/50 tickets. Guests do not have to be present to win 50/50

Añadir una donación para Pasco Kids First

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!