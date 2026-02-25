2026 Fiesta en el Patrocinio de Negocios del Parque.

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Acerca de este evento
Los Miembros Comerciales de UHCA que ofrecen degustaciones/presentaciones pueden patrocinar sin cargo: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News.
Los Miembros Comerciales de UHCA pueden patrocinar sin costo como beneficio de ser miembros: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News. Tendrán un espacio de 10'x10', traigan su propio toldo, mesa y sillas.
Los Miembros No-Comerciales de UHCA pueden patrocinar por $50: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News. ¡Considera unirte como miembro comercial y aplicaremos esta tarifa a tu membresía!
Las organizaciones sin fines de lucro que son asociadas o miembros de UHCA pueden participar sin costo. Los asociados incluyen UHCDC, UHSS, Biblioteca Pública de SD, Policía de SD, Parques y Recreación de SD, organizaciones PTA de escuelas, UHWW, UHArts. Si tienes dudas, envíanos un mensaje y te confirmaremos.
Todas las otras organizaciones sin fines de lucro, pedimos una contribución para ayudar a sufragar nuestros gastos significativos al realizar este evento.
Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 1 semana de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.
Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 2 semanas de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.
Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 3 semanas de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.
Los miembros empresariales de UHCA reciben un descuento en las 4 semanas de Conciertos de Verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!