University Heights Community Association

Organizado por

University Heights Community Association

Acerca de este evento

2026 Fiesta en el Patrocinio de Negocios del Parque.

4600 Park Blvd

San Diego, CA 92116, USA

POPS-UHCA Miembro Comercial (frente de tienda, sin espacio en la calle)
Gratuito

Los Miembros Comerciales de UHCA que ofrecen degustaciones/presentaciones pueden patrocinar sin cargo: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News.

POPM-UHCA Miembro Comercial No-Alimentos
Gratuito

Los Miembros Comerciales de UHCA pueden patrocinar sin costo como beneficio de ser miembros: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News. Tendrán un espacio de 10'x10', traigan su propio toldo, mesa y sillas.

POPV-No Miembro No-Alimentos
$50

Los Miembros No-Comerciales de UHCA pueden patrocinar por $50: serán incluidos en todos los materiales de marketing, estarán en el mapa y recibirán cobertura en las redes sociales de UHCA y en UH News. ¡Considera unirte como miembro comercial y aplicaremos esta tarifa a tu membresía!

POPP-Asociado sin fines de lucro de UHCA
Gratuito

Las organizaciones sin fines de lucro que son asociadas o miembros de UHCA pueden participar sin costo. Los asociados incluyen UHCDC, UHSS, Biblioteca Pública de SD, Policía de SD, Parques y Recreación de SD, organizaciones PTA de escuelas, UHWW, UHArts. Si tienes dudas, envíanos un mensaje y te confirmaremos.

POPN-Sin fines de lucro (no es socio de UHCA)
$50

Todas las otras organizaciones sin fines de lucro, pedimos una contribución para ayudar a sufragar nuestros gastos significativos al realizar este evento.

POPCONM1 Fiesta en el parque + Conciertos (1 semana) - Solo miembros de UHCA
$50

Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 1 semana de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.

POPCONM2 Fiesta en el parque + Conciertos (2 semanas) - Solo miembros de UHCA
$85

Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 2 semanas de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.

POPCONM3 Fiesta en el parque + Conciertos (3 semanas) - Solo miembros de UHCA
$120

Los miembros comerciales de UHCA reciben un descuento en 3 semanas de conciertos de verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.

POPCONM4 Fiesta en Park+Conciertos (4 semanas) - Solo miembros de UHCA
$150

Los miembros empresariales de UHCA reciben un descuento en las 4 semanas de Conciertos de Verano a través de nuestra asociación con UHCDC. Esto incluye un espacio de 10'x10' con una mesa de 6' y 2 sillas incluidas. Más detalles seguirán.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!