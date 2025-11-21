2026 Pipe Creek-Lakehills 4H Poinsettia Fundraiser

10" maceta poinsettia ROJA item
10" maceta poinsettia ROJA
$30

Una maceta de 10" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-16". Con CUATRO plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 20 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.

10" maceta poinsettia BLANCA item
10" maceta poinsettia BLANCA
$30

Una maceta de 10" contiene una hermosa poinsettia BLANCA de 12"-16". Con CUATRO plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 20 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo

8" maceta poinsettia ROJA item
8" maceta poinsettia ROJA
$25

Una maceta de 8" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-16". Con TRES plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 15 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.

8" maceta poinsettia BLANCA item
8" maceta poinsettia BLANCA
$25

Una maceta de 8" contiene una hermosa poinsettia BLANCA de12"-16". Con TRES plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 15 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.

6" maceta poinsettia ROJA item
6" maceta poinsettia ROJA
$12

Una maceta de 6" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-14". Esta belleza clásica se garantiza tener al menos 5 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.

4 pack of 6" pot RED Poinsettias item
4 pack of 6" pot RED Poinsettias
$40

Save $2 per pot by purchasing 4!

Each 6" pot holds a beautiful RED 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.

Variety 4 Pack 2-6" pot WHITE and 2-6" RED Poinsettias item
Variety 4 Pack 2-6" pot WHITE and 2-6" RED Poinsettias
$40

Save $2 per pot by purchasing 4...2 Red and 2 White

Each 6" pot holds a beautiful 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.

6" pot WHITE poinsettia item
6" pot WHITE poinsettia
$12

A 6" pot holds a beautiful WHITE 12"-14" poinsettia. This classic beauty is guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrives with a holiday foil wrap.

4 pack of 6" pot WHITE Poinsettias item
4 pack of 6" pot WHITE Poinsettias
$40

Save $2 per pot by purchasing 4!

Each 6" pot holds a beautiful White 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.

Añadir una donación para TX 4-H Pipe Creek/Lakehills Club

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!