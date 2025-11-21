2026 Pipe Creek-Lakehills 4H Poinsettia Fundraiser

Una maceta de 10" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-16". Con CUATRO plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 20 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.
Una maceta de 10" contiene una hermosa poinsettia BLANCA de 12"-16". Con CUATRO plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 20 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo
Una maceta de 8" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-16". Con TRES plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 15 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.
Una maceta de 8" contiene una hermosa poinsettia BLANCA de12"-16". Con TRES plantas en una maceta, se garantiza tener al menos 15 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.
Una maceta de 6" contiene una hermosa poinsettia ROJA de 12"-14". Esta belleza clásica se garantiza tener al menos 5 "flores" y llega con un envoltorio de papel de aluminio festivo.
Save $2 per pot by purchasing 4!
Each 6" pot holds a beautiful RED 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.
Save $2 per pot by purchasing 4...2 Red and 2 White
Each 6" pot holds a beautiful 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.
A 6" pot holds a beautiful WHITE 12"-14" poinsettia. This classic beauty is guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrives with a holiday foil wrap.
Save $2 per pot by purchasing 4!
Each 6" pot holds a beautiful White 12"-14" poinsettia. These classic beauties are guaranteed to have at least 5 "flowers" and arrive with a holiday foil wrap.
