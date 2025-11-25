2026 Cena y Baile de Po'boy Steak

Los patrocinadores son esenciales para un evento de recaudación de fondos exitoso. Su generoso apoyo viene con 2 entradas para la Cena y Baile de Filete, además lo honraremos a usted o a su negocio con un reconocimiento en nuestra presentación de diapositivas en movimiento durante el evento y en nuestra página de Facebook. También recibirá una placa para inmortalizar su generosidad y mostrarla en su hogar o negocio.