American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Organizado por

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Acerca de este evento

2026 Región VIII CRC.

3 Statehouse Plaza

Little Rock, AR 72201, USA

2026 Acompañante del CRC de la Región VIII Boleta
$200

Diseñado para cónyuges e invitados, la boleta de Acompañante incluye acceso a todos los eventos sociales: la Hora Feliz de Bienvenida, el Evento de Cervecería y el Banquete de Gala de Premios Blue Jeans & Bowties, además del Almuerzo de Gala de Premios y un evento especial para Acompañantes creado para mostrar el encanto y la hospitalidad local. Una manera perfecta de experimentar el lado divertido del CRC mientras te conectas con otros.

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