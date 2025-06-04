2026 Región VIII CRC.

Diseñado para cónyuges e invitados, la boleta de Acompañante incluye acceso a todos los eventos sociales: la Hora Feliz de Bienvenida, el Evento de Cervecería y el Banquete de Gala de Premios Blue Jeans & Bowties, además del Almuerzo de Gala de Premios y un evento especial para Acompañantes creado para mostrar el encanto y la hospitalidad local. Una manera perfecta de experimentar el lado divertido del CRC mientras te conectas con otros.