2026 Revelar el Patrocinio Azul.

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Acerca de este evento
El nombre de la empresa siempre aparecerá cuando se mencione el evento. (incluyendo radio, periódicos y redes sociales.) Anuncio en el sitio web y branding digital en todos los materiales, reconocimiento en el escenario por el Maestro de Ceremonias, mesa de artículos/servicios promocionales, 5 minutos para presentar su empresa al público, oportunidades de señalización para pancartas/posters corporativos en todo el lugar, mesa reservada con marca para 8 invitados, publicaciones de productos/servicios en las redes sociales previas al brunch, colocación de logotipo en material promocional, actualizaciones semanales con branding en redes sociales previas al evento, lista en la página de agradecimiento de patrocinadores.
Oportunidades de señalización para pancartas/posters corporativos en todo el lugar, mesa reservada con marca para 8, una publicación de producto/servicio previa al evento, colocación de logotipo en material promocional, actualizaciones semanales con branding en redes sociales previas al evento, lista en la página de agradecimiento de patrocinadores.
Publicación de producto/servicio previa al evento en redes sociales, colocación de logotipo en material promocional, actualizaciones semanales con branding en redes sociales previas al evento, lista en la página de agradecimiento de patrocinadores, y cuatro boletos para el evento.
Colocación de logotipo en material promocional, actualizaciones semanales con branding en redes sociales previas al evento, lista en la página de agradecimiento de patrocinadores, 3 boletos para el evento.
Patrocina un Fondo con nuestro logotipo junto al tuyo. Este fondo será un punto visual destacado durante el evento y será mostrado prominentemente en fotos que se compartirán en redes sociales. Esta es una excelente oportunidad para obtener publicidad para tu organización al mismo tiempo que demuestras tu apoyo a nuestra misión, más 2 boletos para el evento.
Destacado como patrocinador educativo en el programa del brunch con su logotipo y dos boletos para el evento.
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Nombre en el programa y un boleto para el evento.
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