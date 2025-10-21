2026 Revelar el Patrocinio Azul.

El nombre de la empresa siempre aparecerá cuando se mencione el evento. (incluyendo radio, periódicos y redes sociales.) Anuncio en el sitio web y branding digital en todos los materiales, reconocimiento en el escenario por el Maestro de Ceremonias, mesa de artículos/servicios promocionales, 5 minutos para presentar su empresa al público, oportunidades de señalización para pancartas/posters corporativos en todo el lugar, mesa reservada con marca para 8 invitados, publicaciones de productos/servicios en las redes sociales previas al brunch, colocación de logotipo en material promocional, actualizaciones semanales con branding en redes sociales previas al evento, lista en la página de agradecimiento de patrocinadores.