Subasta STEM RL 2026

Esta fantástica mesa de juego ofrece una gran capacidad de juego con la posibilidad de tener una pista de tren en ella, y viene con 3 locomotoras, es una oferta que no puedes resistir. Es lo mejor para cualquier pequeño conductor o piloto por ahí. Esta también viene con un coche Matchbox y un camión de bomberos Matchbox que muestra verdadera creatividad y la capacidad de tener máximo diversión. Esta es la mejor mesa de arena y agua en el mercado para tu hijo. Con 46 y 1/2 pulgadas de largo, 17 y 1/2 pulgadas de ancho y 24 y 1/4 pulgadas de alto, esta mesa de arena y agua no es solo buena para el almacenamiento, también es buena para jugar.