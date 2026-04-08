Subasta STEM RL 2026

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Acerca de este evento
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Esta es una silla de vaca en blanco y negro
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Dos sillas muy deterioradas y maltratadas se remodelaron en un hermoso banco moderno. Cada momento con las dos sillas fue muy transformador. Se les dio mucho amor a las sillas para crear algo hermoso que pronto encontrará un nuevo y más amoroso hogar que en sus años anteriores. El banco mide 44 pulgadas de largo, 25 pulgadas de ancho y 33 pulgadas de alto. Un tamaño perfecto para encajar en un hogar perfecto.
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Trabajamos muy duro, así que apreciaríamos mucho si compraras nuestro proyecto. Pintamos esta mesa con patas negras y verde en todas partes, luego pusimos imágenes de los Green Bay Packers en la parte superior. El proyecto mide 21 pulgadas de alto, 22 pulgadas de ancho y 29 pulgadas de largo.
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Este taburete decorativo está diseñado para parecerse a una vaca blanca y marrón. Tiene 24 pulgadas de altura. El asiento mide 12 pulgadas de ancho. Si quieres un lugar cómodo y de diseñador para sentarte, deberías comprar este taburete.
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¡Esta silla fue convertida de una silla vieja y desgastada a una nueva y divertida! Es una silla inspirada en el kiwi con múltiples tonos de verde para la parte de la fruta y un hermoso marrón para la piel. Utilicé pintura de cáscara de huevo y pintura semibrillante. Todo está pintado de pies a cabeza. El asiento mide 17 pulgadas de ancho y desde el suelo hasta el asiento mide 18 pulgadas de alto. En general, la silla mide 34 ½ pulgadas de alto.
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¡Ven y compra esta cama para mascotas! Viene con un cojín gratis, cesta de juguetes y juguete. Tiene 23 ¾ pulgadas de longitud, 23 ¼ pulgadas de altura y 15.95 pulgadas de ancho. Se tardaron 2 semanas en completar el proyecto. El color es un gris-azul con un acabado satinado.
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¿Alguna vez estás aburrido pero no quieres buscar en tu armario de juegos? ¡Esta mesa de juegos 2 en 1 podría ayudar con eso! También puedes almacenar juegos de cartas en la cesta debajo de la mesa superior si quieres. El tamaño total de la mesa es de 26 pulgadas de largo (de frente a atrás), 17.5 pulgadas de ancho (de lado a lado) y 24 pulgadas de alto.
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¿Estás buscando una mesa auxiliar? ¿Estás buscando una cama para perros? ¡Bueno, por eso te traemos la Mesa auxiliar/Cama para perros! ¡Un especial de dos en uno! Funciona bien en apartamentos pequeños, o si deseas una cabaña acogedora pero elegante para tu cachorro. Las medidas de esta mesa auxiliar son de 23 ½ pulgadas de ancho y 20 ⅛ pulgadas de alto. ¡Otro trato más! Esta mesa auxiliar/cama para perros viene con marcos de fotos para que tu mascota siempre pueda verte, y una cama. ¡Todo está listo para ti!
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¡Hola papás, quieres que tu hijo se divierta en la hora de juego? ¡No te preocupes más! Hemos creado el banco de herramientas perfecto, del tamaño justo con herramientas de juego que funcionan. Si deseas el banco de herramientas perfecto para tu hijo, apuesta ahora. Aproximadamente 27 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de profundidad x 48 pulgadas de alto.
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Esta fantástica mesa de juego ofrece una gran capacidad de juego con la posibilidad de tener una pista de tren en ella, y viene con 3 locomotoras, es una oferta que no puedes resistir. Es lo mejor para cualquier pequeño conductor o piloto por ahí. Esta también viene con un coche Matchbox y un camión de bomberos Matchbox que muestra verdadera creatividad y la capacidad de tener máximo diversión. Esta es la mejor mesa de arena y agua en el mercado para tu hijo. Con 46 y 1/2 pulgadas de largo, 17 y 1/2 pulgadas de ancho y 24 y 1/4 pulgadas de alto, esta mesa de arena y agua no es solo buena para el almacenamiento, también es buena para jugar.
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Pasamos 12 días trabajando en una mesa y taburete que pueden ser utilizados para la decoración o para que tus hijos los utilicen. El set viene con un taburete de 12 pulgadas de altura y 11 pulgadas de ancho que está pintado de gris claro y con pintura melocotón salpicada. El set también incluye una mesa de 17 y 1/2 pulgadas de alto y 21 y 1/2 pulgadas de ancho pintada de un melocotón brillante. Este taburete en miniatura es genial para muchas cosas, incluyendo la decoración y para que tus hijos lo utilicen.
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