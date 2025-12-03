2026 Chequeo de Salud Rotario

Organizado por
PANEL METABÓLICO COMPLETO (CMP)
Esta prueba evalúa la función hepática y renal, los electrolitos sanguíneos y el azúcar en la sangre.
PANEL LIPÍDICO
Mide los niveles de HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total
CUADRO COMPLETO DE SANGRE (CBC)
Pruebas de anemia, infección, inmunidad o trastornos hemorrágicos.
PRUEBA DE TSH (hormona estimulante de la tiroides)
La TSH es una medida de la función tiroidea para el control del metabolismo y la función de los órganos.
+ PSA para hombres mayores de 50 años
+ A1C
+ PSA
+ A1C
Thyroid PanelT3, uptake, T4, Free T4)
ColoFIT (colon cancer screening)
