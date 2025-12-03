Rotary Club of New Philadelphia

Rotary Club of New Philadelphia

2026 Chequeo de Salud Rotario

335 Oxford St

Dover, OH 44622, USA

Perfil completo de sangre
$55

PANEL METABÓLICO COMPLETO (CMP)

Esta prueba evalúa la función hepática y renal, los electrolitos sanguíneos y el azúcar en la sangre.


PANEL LIPÍDICO

Mide los niveles de HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total


CUADRO COMPLETO DE SANGRE (CBC)

Pruebas de anemia, infección, inmunidad o trastornos hemorrágicos.


PRUEBA DE TSH (hormona estimulante de la tiroides)

La TSH es una medida de la función tiroidea para el control del metabolismo y la función de los órganos.

Perfil completo de sangre + PSA para hombres mayores de 50 años
$15

+ PSA para hombres mayores de 50 años

Perfil completo de sangre + A1C
$15

+ A1C

Perfil completo de sangre Y PSA para hombres mayores de 50 años Y A1C
$25

+ PSA

+ A1C

Perfil completo de sangre + Cologuard
$25
Thyroid Panel
$25

Thyroid PanelT3, uptake, T4, Free T4)

ColoFIT
$25

ColoFIT (colon cancer screening)

