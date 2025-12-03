2026 Chequeo de Salud Rotario

PANEL METABÓLICO COMPLETO (CMP)

Esta prueba evalúa la función hepática y renal, los electrolitos sanguíneos y el azúcar en la sangre.





PANEL LIPÍDICO

Mide los niveles de HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total





CUADRO COMPLETO DE SANGRE (CBC)

Pruebas de anemia, infección, inmunidad o trastornos hemorrágicos.





PRUEBA DE TSH (hormona estimulante de la tiroides)

La TSH es una medida de la función tiroidea para el control del metabolismo y la función de los órganos.