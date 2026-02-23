john e mccarthy elementary school

Organizado por

john e mccarthy elementary school

Acerca de este evento

2026 NIEVE Y BRILLO ALGUIEN ESPECIAL BAILE (copia)

McCarthy School 76 Lake St

1 ESTUDIANTE
$5

ESTE PRECIO DE BOLETO INCLUYE LA ADMISIÓN PARA: 1 ESTUDIANTE

(INCLUYE, ENTRADA PARA EL ESTUDIANTE Y SU ALGUIEN ESPECIAL, DIVERSIÓN EN LA CABINA DE FOTOS, DELICIOSAS GALLETAS Y BOTELLA DE AGUA)

2 ESTUDIANTES
$10

ESTE PRECIO DE BOLETO INCLUYE LA ADMISIÓN PARA: 2 ESTUDIANTES

(INCLUYE, ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES Y SUS ALGUIEN ESPECIAL, DIVERSIÓN EN LA CABINA DE FOTOS, DELICIOSAS GALLETAS Y BOTELLA DE AGUA)

3 ESTUDIANTES
$15

ESTE PRECIO DE BOLETO INCLUYE LA ADMISIÓN PARA: 3 ESTUDIANTES

(INCLUYE, ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES Y SUS ALGUIEN ESPECIAL, DIVERSIÓN EN LA CABINA DE FOTOS, DELICIOSAS GALLETAS Y BOTELLA DE AGUA)

4+ ESTUDIANTES
$20

ESTE PRECIO DE BOLETO INCLUYE LA ADMISIÓN PARA: 4 ESTUDIANTES

(INCLUYE, ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES Y SUS ALGUIEN ESPECIAL, DIVERSIÓN EN LA CABINA DE FOTOS, DELICIOSAS GALLETAS Y BOTELLA DE AGUA)

Añadir una donación para john e mccarthy elementary school

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!