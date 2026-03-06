The Arc of King County

Organizado por

The Arc of King County

Acerca de este evento

Apreciación del Autismo de los Sounders 2026

Lumen Field 800 Occidental Ave S

Seattle, WA 98134, USA

Admisión General
$42

Actualización

Asiento Accesible para ADA
$42
Asiento Compañero para ADA
$42
¡Necesito un Boleto!
Gratuito

Haga clic en este botón si parece que los boletos están agotados. Ingrese la cantidad de asientos que necesita y proceda al pago. No se le cobrará hasta que nos contactemos, ya que liberamos más boletos.

Sé un Winger - Patrocinio de $500
$500

Ayuda a hacer realidad este y futuros eventos convirtiéndote en patrocinador. Incluye 1 boleto.

Sé un Delantero - Patrocinio de $750
$750

Ayuda a hacer realidad este y futuros eventos convirtiéndote en un patrocinador. Incluye 2 boletos.

Sé un Arquitecto de Juego - Patrocinio de $1000
$1,000

Ayuda a hacer realidad este y futuros eventos convirtiéndote en un patrocinador. Incluye 3 boletos.

Añadir una donación para The Arc of King County

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!