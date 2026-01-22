2026 Patrocinio

Acerca de este evento
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¡La oportunidad de patrocinio definitiva! Posición destacada del logotipo con ubicación prioritaria en todo el espectro. Bandera de evento dedicada. Activaciones personalizadas incluyendo foto de equipo en su ubicación. Y obtenga una posición de primera en la furgoneta de GVYC con un patrocinio de varios años (3 años).
[Para un patrocinio de varios años, agregue instancias de este patrocinio.]
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Un nivel excepcional de patrocinio con gran ubicación de logotipo en carpas, camisetas de práctica, sitio web, con una bandera de evento dedicada en las carreras. Oportunidades de activación personalizadas y destacados trimestrales en redes sociales y boletines informativos. Asegure su posición en el viaje largo y reserve una posición prioritaria en la furgoneta con un patrocinio de varios años (3 años).
[Para un patrocinio de varios años, agregue instancias de este patrocinio.]
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Un sólido patrocinio del GVYC activa posiciones en carpas de eventos, camisas de práctica y logotipos medianos en banderas de eventos. Esfuerzos dedicados en redes sociales y boletines informativos dos veces al año y una oportunidad de obtener una posición en la furgoneta y remolque con un patrocinio de varios años (3 años).
[Para un patrocinio de varios años, agregue instancias de este patrocinio.]
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Un patrocinio ágil que incluye logotipos en recursos de eventos y camisetas de práctica, así como activaciones trimestrales en redes sociales y boletines informativos.
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Un patrocinio de trabajo que ayuda al GVYC a recorrer las millas y hacer funcionar el programa. Posiciones de nivel de texto en las paredes de las carpas, banderas y la camiseta de práctica y 2 activaciones en redes sociales y en el boletín informativo.
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Comience con el apoyo de GVYC y ayude a que los pedales giren. Este patrocinio incluye reconocimiento a nivel de texto y activaciones anuales en redes sociales y en el boletín informativo.
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