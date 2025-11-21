Mardi Gras Society of Southwest Georgia

Mardi Gras Society of Southwest Georgia

Acerca de este evento

2026 Donación de Patrocinio

Crown Level
$2,000

Four Masquerade Ball Tickets

Name on 2026 T-Shirt and Banner

One Golf Team (Four Entries)

Four VIP Fat Tuesday Parade Tickets

Fleur De Lis Level
$1,000

Name on 2026 T-Shirt and Banners

One Golf Team (Four Entries)

Four VIP Fat Tuesday Parade Tickets

Mask Level
$500

Name on 2026 T-Shirt and Banners

Four Event Entries (excluding Golf Tournament)

Two VIP Fat Tuesday Parade Tickets

Bead Level
$250

Name on 2026 T-Shirt and Banner

