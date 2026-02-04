2026 Summer Benefit - Cocktails for a Cause

Incluye:
- Nombre de la empresa en la invitación del evento, la página del evento del sitio web de la Fundación, en Facebook y Twitter
- 2 entradas para el evento
Patrocinador de BRONCE
$1,000
Incluye:
- Nombre de la empresa en la invitación al evento
- Nombre/logo de la empresa en la señalización de reconocimiento de patrocinadores en el evento
- Nombre de la empresa listado en la página del evento del sitio web de la Fundación, en Facebook y Twitter
- 4 entradas para el evento
Patrocinador PLATA
$2,000
Includes:
- Nombre de la empresa en la invitación del evento
- Nombre/logo de la empresa en el cartel de reconocimiento de patrocinadores en el evento
- Nombre de la empresa listado en la página del evento en el sitio web de la Fundación, Facebook y Twitter
- 6 entradas para el evento
Patrocinador ORO
$3,000
Incluye:
- Nombre de la empresa en la invitación al evento
- Nombre/logo de la empresa en la señalización de reconocimiento de patrocinadores en el evento
- Nombre de la empresa en comunicado(s) de prensa
- Nombre de la empresa listado en la página del evento del sitio web de la Fundación, Facebook y Twitter
- 8 entradas para el evento
Sponsor PLATINO
$5,000
Incluye:
- Oportunidades promocionales, como la distribución de mercancías y/o recuerdos la noche del evento, con la aprobación previa del comité de planificación del evento
- Nombre de la empresa en la invitación al evento
- Nombre/logo de la empresa en la señalización de reconocimiento de patrocinadores en el evento
- Nombre de la empresa en comunicado(s) de prensa
- Nombre de la empresa listado en la página del evento del sitio web de la Fundación, Facebook y Twitter
- 10 boletos para el evento
Añadir una donación para Alanas Foundation
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!