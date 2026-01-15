Made4 Me

Organizado por

Made4 Me

Acerca de este evento

2026 M4M Evento de Superhéroes Blast

201 E Hargett St

Raleigh, NC 27601, USA

Entrada general por persona
$25

Incluye acceso al primer piso del museo para exploración y juego, maquillaje facial, caricatura, cabina de fotos, interactuar con superhéroes, comida ligera y bebidas, cerveza y vino (boletos de rifa disponibles para comprar en el lugar)

Entrada familiar (4 o más)
$100

Incluye acceso al primer piso del museo para exploración y juego, maquillaje facial, caricatura, cabina de fotos, interactuar con superhéroes, comida ligera y bebidas, cerveza y vino (boletos de rifa disponibles para comprar en el lugar)

Patrocina una familia
$100

Este boleto proporciona entrada a una familia local para asistir a Superhero Blast, ayudando a garantizar que las familias a las que servimos puedan disfrutar juntas de esta noche especial.

Añadir una donación para Made4 Me

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!