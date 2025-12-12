2026 Festival de Alimentos Vegetarianos Internacional SVA

Organizado por
Acerca de este evento
$1 incrementos o coloque el número total de boletos que desea comprar en la casilla de "donación" a continuación. *Los artículos de comida individuales van desde $1 por boleto hasta $6-8 (platos de degustación).
$10 increments or put the total number of your ticket purchase in the "donation" box below. *Make sure to put ZERO (0) in the Tip Box on next screen. Tips go to Zeffy, NOT SVA H&S.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!