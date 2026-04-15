Boletos para 2026 Tech Loteria Gala.

El boleto te concede acceso completo al evento MÁS reconocimiento anunciado para tu negocio durante el evento. Disfruta de una cena de tres platos creada con exquisitos sabores locales antes de sumergirte en el evento principal. Recibirás todo lo que necesitas para jugar y ganar en nuestras rondas de Lotería inspiradas en la tecnología. Ya sea que estés determiando a ganar los increíbles premios o buscando establecer contactos con las mentes más brillantes de El Paso, este boleto es tu pase de acceso total a una noche de innovación, comunidad y diversión!

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