Organizado por

PS 295 Family Teacher Association

Acerca de este evento

2026 Toca un Camión en PS 295 Brooklyn.

330 18th St

Brooklyn, NY 11215, USA

Entrada Individual
$5

El participante (todas las edades a partir de 2 años) recibirá una pulsera para la entrada, que proporciona acceso a todos los vehículos y actividades. Por favor, ten en cuenta: la zona de casas inflables requiere un pase separado.

¡Compra tus boletos con anticipación y ahorra! Los boletos individuales cuestan $10 en la puerta.

Paquete Familiar de 4 Boletos
$15
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Cada participante (todas las edades a partir de 2 años) recibirá una pulsera para la entrada, que proporciona acceso a todos los vehículos y actividades. Por favor, ten en cuenta: la zona de casas inflables requiere un pase separado.

¡Compra tus boletos con anticipación y ahorra! El paquete familiar de 4 boletos cuesta $35 en la puerta.

Pase Ilimitado de Casa Inflable
$5

Este pase proporciona acceso durante todo el día a la zona de casas inflables (solo para niños). Por favor, ten en cuenta: también necesitarás comprar una pulsera de boleto individual (o un paquete familiar de 4 boletos) para la entrada.

Boleto Individual de Casa Inflable
$3

Este boleto proporciona acceso una vez a la zona de casas inflables (solo para niños). Por favor, ten en cuenta: también necesitarás comprar una pulsera de boleto individual (o un paquete familiar de 4 boletos) para la entrada.

Boleto para Bebés
Gratuito

Los bebés menores de dos años entran gratis.

Añadir una donación para PS 295 Family Teacher Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!