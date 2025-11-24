2026 Toca un Camión en PS 295 Brooklyn.

Acerca de este evento
El participante (todas las edades a partir de 2 años) recibirá una pulsera para la entrada, que proporciona acceso a todos los vehículos y actividades. Por favor, ten en cuenta: la zona de casas inflables requiere un pase separado.
¡Compra tus boletos con anticipación y ahorra! Los boletos individuales cuestan $10 en la puerta.
¡Compra tus boletos con anticipación y ahorra! El paquete familiar de 4 boletos cuesta $35 en la puerta.
Este pase proporciona acceso durante todo el día a la zona de casas inflables (solo para niños). Por favor, ten en cuenta: también necesitarás comprar una pulsera de boleto individual (o un paquete familiar de 4 boletos) para la entrada.
Este boleto proporciona acceso una vez a la zona de casas inflables (solo para niños). Por favor, ten en cuenta: también necesitarás comprar una pulsera de boleto individual (o un paquete familiar de 4 boletos) para la entrada.
Los bebés menores de dos años entran gratis.
