2026 Washington County Fair Super 50-50 Raffle presented by Oregon Air Hockey

El sorteo se llevará a cabo aproximadamente a las 11:55 p. m. PST del 2 de agosto de 2026. Por ley, no es necesario estar presente para ganar.

El sorteo se realizará de forma electrónica utilizando el generador de números aleatorios RandomPicker.com, a partir de una lista de todos los boletos emitidos por Zeffy.com; el ganador será anunciado al cierre del mercado y publicado poco después en oregonairhockey.org.

La «Super 50-50 Raffle» es organizada por Oregon Air Hockey, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), con el fin de apoyar nuestra misión institucional.

El precio de una participación varía: es de $2 cuando los boletos se adquieren de forma individual; se reduce a $1.67 por participación al comprar un paquete de 3 participaciones; y es de $1.33 por participación al comprar paquetes de 15.

Un (1) ganador recibirá la mitad del monto total acumulado en el fondo de premios, pagada por vía electrónica, hasta un máximo de $5,000.

Se podrán vender hasta 7,500 boletos; las ventas se cerrarán en el momento en que el fondo de premios alcance los $10,000, o aproximadamente a las 11:45 p. m. PST del 2 de agosto de 2026, lo que ocurra primero.

El precio de compra de un boleto de rifa no deberá calificarse como una «donación», ni presentarse de ninguna otra manera que represente, sugiera o implique que dicha compra es deducible de impuestos como contribución benéfica. La compra de boletos de rifa no es deducible de impuestos para los donantes, dado que el valor del premio es superior al costo del boleto. Las organizaciones sin fines de lucro deben dejar esto claro a sus simpatizantes antes de que realicen la compra, a fin de evitar cualquier confusión.