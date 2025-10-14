2026 Consejo de Invierno

Organizado por
Costa Rica
Seleccione el registro en el lugar si va a asistir al consejo en Costa Rica y NO es residente de Costa Rica. Su registro incluirá un programa digital, su nombre en la lista como un apoyo, transporte terrestre de ida y vuelta de San José a Guápiles y una comida de confraternidad en Guápiles.
Seleccione la inscripción general si se encuentra en Estados Unidos y NO va a asistir al consejo de invierno. Su registro incluirá un programa digital, acceso a la transmisión en vivo de redes sociales y su nombre en la lista como un partidario.
Seleccione la inscripción en Costa Rica si es RESIDENTE de Costa Rica y asistirá al consejo. Su inscripción incluirá un programa digital (en español) y una comida de confraternidad en Guápiles.
