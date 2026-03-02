2026 Wyld Fire Beltane Hunt, Organizado por el Proyecto de Resiliencia Pagana del Golfo.

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Acerca de este evento
No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado).
Esta opción de boleto cierra el domingo 26 de abril a las 11:59pm. Su entrada incluye acceso a todas las clases, discusiones, actividades y rituales de fin de semana; acceso al estanque y templo del estanque; algunos artículos de tocador; y todas sus comidas. No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado).
No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado). El precio es válido hasta el 26 de abril a las 11:59pm. Este boleto es para Personas de Color Negras o Indígenas o miembros de la comunidad Trans, y la entrada incluye acceso a todas las clases, discusiones, actividades y rituales de fin de semana; acceso al estanque y templo del estanque; algunos artículos de tocador; y todas sus comidas. No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado).
DEBE RECIBIR APROBACIÓN PARA SER UN VOLUNTARIO PRIMERO ANTES DE COMPRAR.
Incluye acceso a todas las actividades y rituales del evento, todas las comidas incluidas, y el templo y estanque. No incluye alojamiento (debe comprarse por separado).
ESTA OPCIÓN NO INCLUYE SU ENTRADA... DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.
La cabaña Micro aloja a 2 personas en una pequeña casa artesanal con una cama de tamaño completo, aire acondicionado y acceso eléctrico. Incluye una pequeña área de cocina al aire libre y un círculo de fogata. Estará a menos de 100 pies de un baño de compostaje, la ducha y la cocina al aire libre comunitaria.
ESTA OPCIÓN NO INCLUYE SU ENTRADA... DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.
La cabaña Macro aloja a 4 personas en 2 camas de tamaño completo en una habitación compartida, con una cocineta, baño interior con ducha y baño de compostaje, área de porche frontal, círculo de fogata, fácil acceso a las áreas comunes y aire acondicionado. Si planea que 2 o menos personas necesiten alojamiento, considere reservar una de las cabañas más pequeñas en el lugar o tiendas de glamping compartidas.
ESTA OPCIÓN NO INCLUYE SU ENTRADA... DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.
Las Tiendas de Glamping Yaupon son nuestras áreas de dormir en comunidad. Cada tienda de campaña de lona (hay 2) está situada cerca de áreas comunes, un baño compostable y una cocina al aire libre. Cada tienda incluye 2 literas individuales con sábanas y almohadas (primeros en llegar, primeros en ser atendidos) y espacio para 3 sacos de dormir o colchones hinchables individuales de tamaño gemelo. Este alojamiento se vende por entrada individual.
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