2026 Wyld Fire Beltane Hunt, Organizado por el Proyecto de Resiliencia Pagana del Golfo.

No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado). El precio es válido hasta el 26 de abril a las 11:59pm. Este boleto es para Personas de Color Negras o Indígenas o miembros de la comunidad Trans, y la entrada incluye acceso a todas las clases, discusiones, actividades y rituales de fin de semana; acceso al estanque y templo del estanque; algunos artículos de tocador; y todas sus comidas. No incluye alojamiento en el lugar (debe comprarse por separado).