242 Outreach Inc

Ofrecido por

242 Outreach Inc

Acerca de esta tienda

Tienda de Outreach Inc 242

242 Outreach T-Shirt - Lleva la Misión item
242 Outreach T-Shirt - Lleva la Misión item
242 Outreach T-Shirt - Lleva la Misión
Paga lo que puedas

Cada compra apoya directamente a 242 Outreach y nos ayuda a servir a familias en nuestra comunidad.


Tu camiseta ayuda a financiar:
• Paquetes de cuidado para personas necesitadas
• Esfuerzos de alcance comunitario
• Recursos para individuos y familias


Esto es más que una camiseta. Es una forma de dar, servir y representar la misión.


Detalles:
• Ajuste unisex
• Disponible en varias tallas
• Material suave y de alta calidad


Gracias por ser parte del impacto.


**Puedes aumentar tu cantidad al momento de pagar para apoyar más los esfuerzos de alcance.

Añadir una donación para 242 Outreach Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!