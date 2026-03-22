Tienda de Outreach Inc 242

Cada compra apoya directamente a 242 Outreach y nos ayuda a servir a familias en nuestra comunidad.





Tu camiseta ayuda a financiar:

• Paquetes de cuidado para personas necesitadas

• Esfuerzos de alcance comunitario

• Recursos para individuos y familias





Esto es más que una camiseta. Es una forma de dar, servir y representar la misión.





Detalles:

• Ajuste unisex

• Disponible en varias tallas

• Material suave y de alta calidad





Gracias por ser parte del impacto.





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