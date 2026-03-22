Tienda de Outreach Inc 242

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Cada compra apoya directamente a 242 Outreach y nos ayuda a servir a familias en nuestra comunidad.
Tu camiseta ayuda a financiar:
• Paquetes de cuidado para personas necesitadas
• Esfuerzos de alcance comunitario
• Recursos para individuos y familias
Esto es más que una camiseta. Es una forma de dar, servir y representar la misión.
Detalles:
• Ajuste unisex
• Disponible en varias tallas
• Material suave y de alta calidad
Gracias por ser parte del impacto.
**Puedes aumentar tu cantidad al momento de pagar para apoyar más los esfuerzos de alcance.
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