South Euless PTA

South Euless PTA

25-26 Membresía de la PTA de South Euless

Padre/Tutor
$9.50

Padre/tutor de un estudiante(s) actual en la Escuela Primaria South Euless.

Facultad
$9.50

Director, Subdirectores, Maestros, Consejeros, Asistentes de Instrucción empleados por el campus (no el distrito).

Abuelo/a
$9.50

Abuelo/a de un estudiante(s) actual en la Escuela Primaria South Euless.

Miembro de la Comunidad
$9.50

Miembros de la comunidad no incluidos en las opciones anteriores. Por ejemplo, otros empleados del distrito, socios comerciales, familiares, amigos, etc.

Añadir una donación para South Euless PTA

$

