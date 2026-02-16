<span>Escuela de la Comunidad Charter Genesee Gala de Recaudación de Fondos del 25 Aniversario</span>

Organizado por
Acerca de este evento
Rochester, NY 14604, USA
Una noche completa que incluye actuaciones en vivo de estudiantes, una subasta de generosidad, hors d'oeuvres artesanales y postres decadentes
Asientos VIP (dos mesas de 8 personas), palabras de bienvenida y mensaje de marca, logotipo en todos los materiales, patrocinador presentador nombrado
Asientos VIP (una mesa de 8 personas), logotipo en las diapositivas, señalización, programa y sitio web junto con un reconocimiento verbal durante el evento
Asientos reservados, logotipo mediano en el programa y sitio web, reconocimiento en ciertas señalizaciones del evento
Señalización en el evento, logotipo en el programa, reconocimiento verbal en la apertura de la Gala
Logo en el programa y en el sitio web, asientos reservados
Nombre listado en el programa y sitio web
Nombre listado en el programa
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