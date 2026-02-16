Genesee Community Charter School

Organizado por

Genesee Community Charter School

Acerca de este evento

<span>Escuela de la Comunidad Charter Genesee Gala de Recaudación de Fondos del 25 Aniversario</span>

Harro East Ballroom 155 N Chestnut St

Rochester, NY 14604, USA

Billete Individual
$150

Una noche completa que incluye actuaciones en vivo de estudiantes, una subasta de generosidad, hors d'oeuvres artesanales y postres decadentes

Patrocinio Campeón del Equipo
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 16 boletos

Asientos VIP (dos mesas de 8 personas), palabras de bienvenida y mensaje de marca, logotipo en todos los materiales, patrocinador presentador nombrado

Patrocinio Líder de Expedición
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Asientos VIP (una mesa de 8 personas), logotipo en las diapositivas, señalización, programa y sitio web junto con un reconocimiento verbal durante el evento

Patrocinio Constructor de Comunidad
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Asientos reservados, logotipo mediano en el programa y sitio web, reconocimiento en ciertas señalizaciones del evento

Patrocinio de Postres
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Señalización en el evento, logotipo en el programa, reconocimiento verbal en la apertura de la Gala

Patrocinio del Becario del Jubileo de Plata
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

Logo en el programa y en el sitio web, asientos reservados

Patrocinio Campeón de Capstone
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Nombre listado en el programa y sitio web

Patrocinio del Creador Futuro
$500

Nombre listado en el programa

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