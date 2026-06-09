Patrocinio de PTO de la Sucursal 26/27

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Acerca de este evento
Reconocimiento en redes sociales
Nombre de la familia en la camiseta de la escuela
Reconocimiento en redes sociales en dos publicaciones
Nombre del negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante
Reconocimiento como patrocinador en eventos
Reconocimiento en redes sociales en 3 publicaciones
Logo de pequeño negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante
Reconocimiento como patrocinador en eventos
Reconocimiento en redes sociales en 4 publicaciones
Logo de mediano negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante
Cartel de reconocimiento como patrocinador en eventos
Banner de la empresa compartido que da a la calle Villa Maria
Reconocimiento en redes sociales en 4 publicaciones
Logo de gran negocio en la camiseta de cada estudiante
Cartel de reconocimiento como patrocinador en eventos
Banner de la empresa individual grande que da a la calle Villa Maria
Reconocimiento en redes sociales en cada publicación de la Carrera de Colores y 2 publicaciones generales
Gran Logo de Negocio en la camiseta escolar O en la camiseta de la Carrera de Colores, si se patrocina más adelante en el año
Banner individual grande que da a la calle Villa Maria, y en el evento de la Carrera de Colores.
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