Mary Branch Pto

Organizado por

Mary Branch Pto

Acerca de este evento

Patrocinio de PTO de la Sucursal 26/27

Patrocinio Familiar
$50

Reconocimiento en redes sociales

Nombre de la familia en la camiseta de la escuela

Patrocinador de Bronce
$300

Reconocimiento en redes sociales en dos publicaciones

Nombre del negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante

Reconocimiento como patrocinador en eventos

Patrocinador de Plata
$500

Reconocimiento en redes sociales en 3 publicaciones

Logo de pequeño negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante

Reconocimiento como patrocinador en eventos

Patrocinador de Oro
$1,000

Reconocimiento en redes sociales en 4 publicaciones

Logo de mediano negocio en la camiseta escolar que va para cada estudiante

Cartel de reconocimiento como patrocinador en eventos

Banner de la empresa compartido que da a la calle Villa Maria

Patrocinador de Platino
$2,000

Reconocimiento en redes sociales en 4 publicaciones

Logo de gran negocio en la camiseta de cada estudiante

Cartel de reconocimiento como patrocinador en eventos

Banner de la empresa individual grande que da a la calle Villa Maria

Patrocinador de Título de la Carrera de Colores
$3,000

Reconocimiento en redes sociales en cada publicación de la Carrera de Colores y 2 publicaciones generales

Gran Logo de Negocio en la camiseta escolar O en la camiseta de la Carrera de Colores, si se patrocina más adelante en el año

Banner individual grande que da a la calle Villa Maria, y en el evento de la Carrera de Colores.

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