2.º Gala anual de Subasta Silenciosa de los Futuros Líderes Innovadores del Condado de Lake.

Lugar de recogida

2504 Washington Street, Suite 100, Waukegan, IL 60085

Cesta Bear Down
$150

Puja inicial

Gear Up, Bear Down!


Score big with this ultimate Chicago Bears fan basket

  • Manta Chicago Bears, 50x60
  • Juego de Dominó de los Chicago Bears con Licencia de la NFL
  • Baraja de Cartas de los Chicago Bears con Licencia de la NFL
  • Gorro de Punto de los Chicago Bears con Licencia de la NFL
  • Calcetines de los Chicago Bears con Licencia de la NFL
  • Pieza de edición limitada con fotos y autógrafos láser de seis líderes del equipo de los Bears: Caleb Williams, Cole Kmet, Jaylon Johnson, DJ Moore, Montez Sweat y Jaquan Brisker.


Game Day Grab-N-Go
$100

Puja inicial

Catch the Game Pack the Fun!


Get ready for an unforgettable day at the ballpark! Whether you're a die-hard White Sox fan or just love a great outing with friends or family, this package is your ticket to the perfect game day experience.


You’ll enjoy 4 lower-level White Sox tickets—close to the action and perfect for soaking up the energy of the crowd, the crack of the bat, and the excitement of a day at the Chicago White Sox game.


  • 4 Lower Level Chicago White Sox Tickets
  • Black Swiss Gear Backpack
  • 6pc Stainless Steel Travel Utensil Set
  • Bento Box
Una Vida Bien Planeada
$100

Puja inicial

Paz. Orden. Poder


Dejando Paz y Orden es una guía compasiva y paso a paso que ayuda a los lectores a preparar sus asuntos personales con intencionalidad y facilidad. Le guía a través de la recopilación, documentación y organización de información vital, todo desde detalles de cuentas y contraseñas hasta pólizas de seguro de vida y documentos legales (testamentos, fideicomisos, poderes de abogado), en un solo lugar accesible. ¿El objetivo? Asegurarse de que sus seres queridos estén cuidados y se les evite el estrés innecesario cuando llegue el momento.


Organícese y tome el control con este conjunto de guías, herramientas y una caja ignífuga que cambiarán su vida y mantendrán todo seguro.

  • Guía Paso a Paso Dejando Paz y Orden
  • Libro de Ejercicios Dejando Paz y Orden
  • Minilibro de Ejercicios Dejando Paz y Orden
  • ¡Librito "ABC de la Administración del Dinero a Través del Presupuesto!"
  • Bolsa de Documentos Ignífuga
La Gran Experiencia Volo
$75

Puja inicial

¡Rev up the fun!


Sumérjase en un día completo de aventura con acceso completo durante todo el día tanto al Museo Volo como a los Jardines Jurásicos. ¡Regrese al día siguiente gratis para explorar aún más! Disfrute de estacionamiento general sin problemas y entrada exclusiva una sola vez a nuestras exhibiciones más emocionantes: Titanic, Crimen y Castigo, y la Zona de Combate Militar. El Pase de Platino es su llave de acceso a la maravilla, la historia y las emociones inolvidables.

  • 4 Pases de Platino
El Camino Waukegan hacia el Bienestar
$150

Puja inicial

¡Mejora tu estado físico!


¡Disfruta de acceso ilimitado al Centro de Recreación y Acuático del Distrito de Parques de Waukegan por 3 meses! Desde ejercicios energizantes hasta tiempo de natación en familia, la Membresía Oro le otorga uso ilimitado de instalaciones fitness de última generación y el refrescante centro acuático. ¡Es su pase a la salud, la diversión y la comunidad, todo bajo un mismo techo! Obtenga este paquete completo de Waukegan Field House:

  • Membresía Oro de 3 Meses
  • Audífonos Inalámbricos
  • Libro de Recetas "Qué Cocinar Cuando no te Apetece Cocinar"
  • Vaso Térmico de Acero Inoxidable
  • Banda de Resistencia
  • Camiseta Waukegan Field House
  • Fund de Vaso
  • Llavero
  • y Más



Chicago en las Nubes
$150

Puja inicial

Vistas a lo Alto: Experiencia de la Rueda Centenaria


Con estos cuatro pases exclusivos, usted y tres amigos disfrutarán de un paseo en góndola en la icónica Rueda Centenaria del Navy Pier. Disfrute de vistas impresionantes y a lo alto del horizonte de Chicago con comodidad y privacidad, una experiencia inolvidable sobre el reluciente litoral de la ciudad.


  • 4 Entradas para la Rueda Centenaria del Navy Pier
Pase para el parque infantil de la naturaleza
$100

Puja inicial

Disfruta el Momento
$175

Puja inicial

¡Revive el Romance, y la Salsa!


Aumenta la temperatura en tu próxima noche de cita con una clase culinaria para parejas que es igual parte sabor y diversión. Cocinen juntos, compartan algunas risas y creen algo delicioso, juntos. Es más que una comida, es un recuerdo en construcción, sazonado con amor y servido con conexiones.


¡Toma esta cesta y aumenta la temperatura en la cocina, juntos!

  • Youthage Culinary: Escapada Culinaria para Parejas
  • 2 Delantales
  • Paños de Cocina Decorativos
  • Fuente de Cocina Denmark Stoneware
  • Utensilios de Madera Bisetti
Bendiciones en una canasta
$125

Puja inicial

Encore Events
$200

Puja inicial

¡Que comience el juego!
$125

Puja inicial

Relájate y rejuvenece
$150

Puja inicial

Ritmo y Romance
$200

Puja inicial

Amor, Música y Una Noche para Recordar


¿Qué hay más romántico que una noche de cita llena de conexiones, risas y los sonidos llenos de alma de Brian McKnight? Ya sea tu primera noche fuera en un tiempo o una tarde bien merecida juntos, esta es tu oportunidad de frenar, aumentar el romance y dejar que la música ponga el ambiente para recuerdos que duran mucho después de la última nota.


Así que vístete, pon el mundo en pausa y disfruta la magia de estar plenamente presente con aquel que hace sonreír tu corazón.

  • 2 Asientos de Orquesta para el Concierto de Brian McKnight, 27 de Septiembre de 2025
  • Copas JoyJolt Bloom Coupe
  • Sidra Espumosa*
  • Chocolates Variados Ghirardelli

*Employee Connections no proporciona directamente alcohol u otras sustancias debido a la naturaleza de nuestro programa.

Más Diversión para Todos
$110

Puja inicial

¡Dulce, Cálido y Totalmente Irresistible!


No hay nada como la comodidad de una tarde fresca envuelto en una manta, sorbiendo chocolate caliente cremoso y asando malvaviscos para el s'more perfecto. Ya sea con la familia, amigos o disfrutando de una noche tranquila en casa, esta combinación dulce y sencilla convierte cualquier noche en un cálido recuerdo en construcción.


¡Acuéstate con s'mores pegajosos y rico chocolate caliente, dulces momentos te esperan!

  • Set para Hacer S'mores
  • Manta Cremosa
  • Barra de Chocolate con Leche Hershey's Clásica
  • Barra de Chocolate con Leche y Caramelo Ghirardelli
  • Barra de Chocolate Oscuro con Caramelo de Mar Salada Ghirardelli
  • Malvaviscos Extra Grandes
  • Galletas Graham de Miel
  • Bombones de Chocolate Caliente Variados
Windy by the Water
$100

Puja inicial

Sail into Chicago’s Skyline on the Iconic First Lady!


Get ready to experience Chicago like never before with this exclusive package aboard the Chicago’s First Lady! Whether you're a lifelong local or a first-time visitor, this unforgettable cruise along the Chicago River combines breathtaking views, iconic architecture, and a touch of luxury.


  • Cruise Pass accommodating 2, for the Sightseeing River & Lake
La Caja Culinaria
$150

Puja inicial

Un Festín para el Foodie


¡Desde bocados locales hasta tentempiés dignos de desear, esta cesta es un sueño hecho realidad para cualquier amante de la comida! Llena de tarjetas regalo de restaurantes y golosinas gourmet, es tu pasaporte al sabor, ya sea que estés cenando fuera, pidiendo para llevar o disfrutando en casa. ¡Satisface cada antojo y trata a tus papilas gustativas con algo nuevo con esta colección exquisitamente curada!


¡Una deliciosa aventura te espera con esta cesta de comida irrestible para los amantes de la comida!

  • Tarjeta Regalo de Panera Bread
Zen y el Arte del Aéreo
$100

Puja inicial

Desafía la Gravedad, Redefine la Fuerza


El fitness aéreo no es solo un entrenamiento, es una experiencia. Suspensos en telas, construirás fuerza core, mejorarás flexibilidad y aumentarás la confianza de maneras que los entrenamientos tradicionales no pueden igualar. Ya sea volando alto en una pose o fluyendo por el aire con gracia, el fitness aéreo combina movimiento y mucha diversión. ¡Es fitness que te eleva, cuerpo y espíritu!


¡Experimenta fuerza, flexibilidad y diversión con una semana de fitness aéreo!

  • Pase de Una Semana para AIR Aerial Fitness
  • Toallas de Gimnasio Refrescantes
  • Calcetines Antideslizantes de Estudio
  • Botella de Agua de Acero Inoxidable
A las carreras
$50

Puja inicial

Start Your Engines: K1 Speed Racing Experience! Feel the adrenaline rush and unleash your inner speedster with K1 Speed Racing! Whether you're a thrill-seeker or just looking for a fun day out, this experience puts you behind the wheel of a professionally designed electric go-kart on a high-speed indoor track. 2 Cards for One Free Race
Executive Essentials
$100

Puja inicial

Ignite Success, Stay Grounded


Step into success with a basket designed for the driven professional. The Executive Essentials set has everything you need to power through your day with clarity, style, and focus.

Whether you're climbing the ladder or redefining what success looks like, this basket is your perfect companion.

  • Christie's International Real Estate Laptop Bag
  • "Burn Bright-Not Out: A Step-by-Step Guide to Maintaining Passion and Energy in Your Professional Life" Book
  • 2025-2026 Planner Academic Weekly & Monthly Planner
  • Ello Nova 18 oz Glass Mug with Straw
  • Paper Mate InkJoy Gel Pens, Medium Point, Black, 4 Pack
  • Ghirardelli Milk Chocolate Caramel
  • An assortment of Caribou Coffee blends from Dark to Light
Equestrian Experience
$75

Puja inicial

Boots, Barns, and Big Smiles


Ever dreamed of spending a day on a beautiful farm, getting up close with horses, and experiencing the magic of the farm world? Here's your chance!

Whether you're a lifelong horse lover or just looking for a unique, unplugged adventure, this is your golden ticket.

  • 1 Free Horse Intro Class/Farm Day Tour for a group of 4
The Virtual Escape
$150

Puja inicial

Step Into Another Reality


Bid on the ultimate virtual adventure with a $360 gift certificate to Sandbox VR in Oakbrook, IL – the cutting-edge destination where gaming meets reality.

Whether you’re dodging zombies, battling pirates, or exploring distant galaxies, this fully immersive experience will have your heart racing and your squad cheering.

  • Gift Card for $360 (covers up to six players)
Power in Your Palm
$125

Puja inicial

When precision meets performance, great things get built.


This Milwaukee Subcompact Drill packs serious punch. Whether you're a weekend DIYer, a home project hero, or just tired of borrowing tools, this is the upgrade you’ve been waiting for.


  • Milwaukee M12 Subcompact Brushless 3/8" Drill/Driver
  • Milwaukee 2x CP2.0 Batteries
  • Milwaukee M12 Charger
  • Milwaukee 45 pcs Drill Bit Set
  • Milwaukee 16ft Measuring Tape
  • Milwaukee Safety Gloves
  • Construction Pencil w/ Pencil Pull
  • Small Milwaukee Contractor Bag
Mission: Activate #1
$75

Puja inicial

Ultimate Challenge


Step into the future of interactive gaming with this one-of-a-kind experience at Activate, Oak Brook’s high-tech adventure arena. This auction item isn’t just a night out—it’s a team-based mission packed with pulse-pounding challenges, glowing game rooms, and mind-bending fun.

  • A One Time Play Pass for 2-5 Players
Mission: Activate #2
$75

Puja inicial

Ultimate Challenge


Step into the future of interactive gaming with this one-of-a-kind experience at Activate, Oak Brook’s high-tech adventure arena. This auction item isn’t just a night out—it’s a team-based mission packed with pulse-pounding challenges, glowing game rooms, and mind-bending fun.

  • A One Time Play Pass for 2-5 Players

