2.º Gala anual de Subasta Silenciosa de los Futuros Líderes Innovadores del Condado de Lake.

Paz. Orden. Poder





Dejando Paz y Orden es una guía compasiva y paso a paso que ayuda a los lectores a preparar sus asuntos personales con intencionalidad y facilidad. Le guía a través de la recopilación, documentación y organización de información vital, todo desde detalles de cuentas y contraseñas hasta pólizas de seguro de vida y documentos legales (testamentos, fideicomisos, poderes de abogado), en un solo lugar accesible. ¿El objetivo? Asegurarse de que sus seres queridos estén cuidados y se les evite el estrés innecesario cuando llegue el momento.





Organícese y tome el control con este conjunto de guías, herramientas y una caja ignífuga que cambiarán su vida y mantendrán todo seguro.