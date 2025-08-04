2.º Gala anual de Subasta Silenciosa de los Futuros Líderes Innovadores del Condado de Lake.

2504 Washington Street, Suite 100, Waukegan, IL 60085
Puja inicial
Gear Up, Bear Down!
Score big with this ultimate Chicago Bears fan basket
Puja inicial
Catch the Game Pack the Fun!
Get ready for an unforgettable day at the ballpark! Whether you're a die-hard White Sox fan or just love a great outing with friends or family, this package is your ticket to the perfect game day experience.
You’ll enjoy 4 lower-level White Sox tickets—close to the action and perfect for soaking up the energy of the crowd, the crack of the bat, and the excitement of a day at the Chicago White Sox game.
Puja inicial
Paz. Orden. Poder
Dejando Paz y Orden es una guía compasiva y paso a paso que ayuda a los lectores a preparar sus asuntos personales con intencionalidad y facilidad. Le guía a través de la recopilación, documentación y organización de información vital, todo desde detalles de cuentas y contraseñas hasta pólizas de seguro de vida y documentos legales (testamentos, fideicomisos, poderes de abogado), en un solo lugar accesible. ¿El objetivo? Asegurarse de que sus seres queridos estén cuidados y se les evite el estrés innecesario cuando llegue el momento.
Organícese y tome el control con este conjunto de guías, herramientas y una caja ignífuga que cambiarán su vida y mantendrán todo seguro.
Puja inicial
¡Rev up the fun!
Sumérjase en un día completo de aventura con acceso completo durante todo el día tanto al Museo Volo como a los Jardines Jurásicos. ¡Regrese al día siguiente gratis para explorar aún más! Disfrute de estacionamiento general sin problemas y entrada exclusiva una sola vez a nuestras exhibiciones más emocionantes: Titanic, Crimen y Castigo, y la Zona de Combate Militar. El Pase de Platino es su llave de acceso a la maravilla, la historia y las emociones inolvidables.
Puja inicial
¡Mejora tu estado físico!
¡Disfruta de acceso ilimitado al Centro de Recreación y Acuático del Distrito de Parques de Waukegan por 3 meses! Desde ejercicios energizantes hasta tiempo de natación en familia, la Membresía Oro le otorga uso ilimitado de instalaciones fitness de última generación y el refrescante centro acuático. ¡Es su pase a la salud, la diversión y la comunidad, todo bajo un mismo techo! Obtenga este paquete completo de Waukegan Field House:
Puja inicial
Vistas a lo Alto: Experiencia de la Rueda Centenaria
Con estos cuatro pases exclusivos, usted y tres amigos disfrutarán de un paseo en góndola en la icónica Rueda Centenaria del Navy Pier. Disfrute de vistas impresionantes y a lo alto del horizonte de Chicago con comodidad y privacidad, una experiencia inolvidable sobre el reluciente litoral de la ciudad.
Puja inicial
Puja inicial
¡Revive el Romance, y la Salsa!
Aumenta la temperatura en tu próxima noche de cita con una clase culinaria para parejas que es igual parte sabor y diversión. Cocinen juntos, compartan algunas risas y creen algo delicioso, juntos. Es más que una comida, es un recuerdo en construcción, sazonado con amor y servido con conexiones.
¡Toma esta cesta y aumenta la temperatura en la cocina, juntos!
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Amor, Música y Una Noche para Recordar
¿Qué hay más romántico que una noche de cita llena de conexiones, risas y los sonidos llenos de alma de Brian McKnight? Ya sea tu primera noche fuera en un tiempo o una tarde bien merecida juntos, esta es tu oportunidad de frenar, aumentar el romance y dejar que la música ponga el ambiente para recuerdos que duran mucho después de la última nota.
Así que vístete, pon el mundo en pausa y disfruta la magia de estar plenamente presente con aquel que hace sonreír tu corazón.
*Employee Connections no proporciona directamente alcohol u otras sustancias debido a la naturaleza de nuestro programa.
Puja inicial
¡Dulce, Cálido y Totalmente Irresistible!
No hay nada como la comodidad de una tarde fresca envuelto en una manta, sorbiendo chocolate caliente cremoso y asando malvaviscos para el s'more perfecto. Ya sea con la familia, amigos o disfrutando de una noche tranquila en casa, esta combinación dulce y sencilla convierte cualquier noche en un cálido recuerdo en construcción.
¡Acuéstate con s'mores pegajosos y rico chocolate caliente, dulces momentos te esperan!
Puja inicial
Sail into Chicago’s Skyline on the Iconic First Lady!
Get ready to experience Chicago like never before with this exclusive package aboard the Chicago’s First Lady! Whether you're a lifelong local or a first-time visitor, this unforgettable cruise along the Chicago River combines breathtaking views, iconic architecture, and a touch of luxury.
Puja inicial
Un Festín para el Foodie
¡Desde bocados locales hasta tentempiés dignos de desear, esta cesta es un sueño hecho realidad para cualquier amante de la comida! Llena de tarjetas regalo de restaurantes y golosinas gourmet, es tu pasaporte al sabor, ya sea que estés cenando fuera, pidiendo para llevar o disfrutando en casa. ¡Satisface cada antojo y trata a tus papilas gustativas con algo nuevo con esta colección exquisitamente curada!
¡Una deliciosa aventura te espera con esta cesta de comida irrestible para los amantes de la comida!
Puja inicial
Desafía la Gravedad, Redefine la Fuerza
El fitness aéreo no es solo un entrenamiento, es una experiencia. Suspensos en telas, construirás fuerza core, mejorarás flexibilidad y aumentarás la confianza de maneras que los entrenamientos tradicionales no pueden igualar. Ya sea volando alto en una pose o fluyendo por el aire con gracia, el fitness aéreo combina movimiento y mucha diversión. ¡Es fitness que te eleva, cuerpo y espíritu!
¡Experimenta fuerza, flexibilidad y diversión con una semana de fitness aéreo!
Puja inicial
Puja inicial
Ignite Success, Stay Grounded
Step into success with a basket designed for the driven professional. The Executive Essentials set has everything you need to power through your day with clarity, style, and focus.
Whether you're climbing the ladder or redefining what success looks like, this basket is your perfect companion.
Puja inicial
Boots, Barns, and Big Smiles
Ever dreamed of spending a day on a beautiful farm, getting up close with horses, and experiencing the magic of the farm world? Here's your chance!
Whether you're a lifelong horse lover or just looking for a unique, unplugged adventure, this is your golden ticket.
Puja inicial
Step Into Another Reality
Bid on the ultimate virtual adventure with a $360 gift certificate to Sandbox VR in Oakbrook, IL – the cutting-edge destination where gaming meets reality.
Whether you’re dodging zombies, battling pirates, or exploring distant galaxies, this fully immersive experience will have your heart racing and your squad cheering.
Puja inicial
When precision meets performance, great things get built.
This Milwaukee Subcompact Drill packs serious punch. Whether you're a weekend DIYer, a home project hero, or just tired of borrowing tools, this is the upgrade you’ve been waiting for.
Puja inicial
Ultimate Challenge
Step into the future of interactive gaming with this one-of-a-kind experience at Activate, Oak Brook’s high-tech adventure arena. This auction item isn’t just a night out—it’s a team-based mission packed with pulse-pounding challenges, glowing game rooms, and mind-bending fun.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!