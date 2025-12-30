2do Anual Hip Hope Ball: Una Celebración para Ignitir Cambio

Organizado por
Entry: 6:00 PM | Main Floor
now $145
The best way to experience the Hip Hope Ball—early access to the Meet & Greet Mixer, a seated main-floor dinner, full program and performances, and afterparty access through 11:00 PM.
Entrada: 6:00 PM | Piso Principal
La mejor manera de experimentar el Hip Hope Ball: acceso temprano a la Mixer de Meet & Greet, una cena en el piso principal, programa completo y actuaciones, y acceso a la fiesta posterior hasta las 11:00 PM.
Entrada: 8:00 PM | Asientos de Balcón Reservados
Disfrute del programa y actuaciones desde un asiento de balcón reservado, con aperitivos y acceso completo a la fiesta posterior de 8:00 a 11:00 PM.
Entrada: 8:00 PM | Acceso de Pie al Balcón
Únete a la energía con acceso de pie al balcón, aperitivos, visualización del programa y acceso completo a la fiesta posterior de 8:00 a 11:00 PM.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!