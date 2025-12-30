Health, Hope & Hip-Hop Foundation

Organizado por

Health, Hope & Hip-Hop Foundation

Acerca de este evento

2do Anual Hip Hope Ball: Una Celebración para Ignitir Cambio

500 N Market St

Wilmington, DE 19801, USA

Early Bird - ⭐ Golden Era Experience
$145
Disponible hasta 3 feb

Entry: 6:00 PM | Main Floor
now $145


The best way to experience the Hip Hope Ball—early access to the Meet & Greet Mixer, a seated main-floor dinner, full program and performances, and afterparty access through 11:00 PM.

⭐ Era Dorada Experiencia
$175

Entrada: 6:00 PM | Piso Principal


La mejor manera de experimentar el Hip Hope Ball: acceso temprano a la Mixer de Meet & Greet, una cena en el piso principal, programa completo y actuaciones, y acceso a la fiesta posterior hasta las 11:00 PM.

Experiencia de Asientos en el Balcón
$125

Entrada: 8:00 PM | Asientos de Balcón Reservados


Disfrute del programa y actuaciones desde un asiento de balcón reservado, con aperitivos y acceso completo a la fiesta posterior de 8:00 a 11:00 PM.

Experiencia de Pie en el Balcón
$100

Entrada: 8:00 PM | Acceso de Pie al Balcón


Únete a la energía con acceso de pie al balcón, aperitivos, visualización del programa y acceso completo a la fiesta posterior de 8:00 a 11:00 PM.

