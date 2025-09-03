2º Festival de Otoño de Missouri City

Organizado por
Solicitamos que todas las donaciones no estén relacionadas con alimentos por razones de salud, ni objetos que puedan ser perjudiciales para los niños.
Podemos emitir un recibo de donación de carácter benéfico por el valor declarado de sus donaciones. Por favor envíe un correo electrónico a [email protected].
Debes proporcionar tu propia instalación
Los puestos de socios de la cámara son parte de su membresía, debe proporcionar su propia instalación
Este puesto es para vendedores que no están vendiendo productos. Si está donando, seleccione en lugar de donación en especie. Se recomienda a todos los vendedores presentar su negocio durante todo el evento en su puesto.
Todos los vendedores deben proporcionar su propia instalación y desmontaje, así como contribuir a la limpieza de su espacio.
If you are a food/beverage vendor onsite selling, you will need to have your own setup.
Food Handlers
There are four categories for competition. You can enter in any categories that apply. Please indicate which categories you intend to enter on the Sweet Treat Showdown application and pay the $25 entry fee for each category.
There are four categories for the chili cook-off. Teams can choose to compete in one or all categories. Please indicate which categories you intend to enter on the Cook Team application, and note that there is a $50 entry fee for each category. .
Incluido en todas las plataformas digitales y mercancía impresa como "Patrocinador Presente" Logo en todas las pancartas incluyendo el telón principal Nombre en el Trofeo para el Maestro del Chili Mesa de proveedores y reconocimiento durante todo el evento.
Incluido en todos los canales de marketing como "Patrocinador de Oro"
Banner en la cabina del DJ & Mesa de Bolsas de Regalo
Incluido en todos los canales de marketing como "Patrocinador Comunitario"
Las donaciones se destinan a obsequios del evento.
Su logotipo aparecerá en el puesto de obsequios e se incluirá en el inserto de la bolsa de obsequios.
