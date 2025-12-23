2nd Annual VVA Wings of Wisdom Gala (2026)

Organizado por
Acerca de este evento
Las Vegas, NV 89130, USA
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Bar access for guests ages 21+, including menu of signature cocktails, beer, and mocktails
Add bar access to your evening with this optional upgrade.
• $25 per guest
• Grants access to the bar for alcoholic beverages and mixed drinks
• Must be worn throughout the event
• Valid ID required for wristband pickup
Wristbands are required for all alcoholic beverage service.
Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a una fiesta exclusiva solo para VIPs.
Disfruta de una mesa para hasta 8 invitados sentados juntos. La admisión VIP incluye entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a una fiesta exclusiva solo para VIPs.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!