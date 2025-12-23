Vegas Vista Academy

Vegas Vista Academy

2nd Annual VVA Wings of Wisdom Gala (2026)

4660 N Rancho Dr

Las Vegas, NV 89130, USA

Admisión General
$75

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.


Bar Access Wristband
$25

Bar access for guests ages 21+, including menu of signature cocktails, beer, and mocktails


Add bar access to your evening with this optional upgrade.

$25 per guest

Grants access to the bar for alcoholic beverages and mixed drinks

Must be worn throughout the event

Valid ID required for wristband pickup


Wristbands are required for all alcoholic beverage service.

Admisión VIP
$125

Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a una fiesta exclusiva solo para VIPs.

Mesa VIP para 8
$875
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Disfruta de una mesa para hasta 8 invitados sentados juntos. La admisión VIP incluye entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a una fiesta exclusiva solo para VIPs.

