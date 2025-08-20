Habitat for Humanity of Greater Moses Lake

Organizado por

Habitat for Humanity of Greater Moses Lake

31º Gala Anual del Festival de Árboles

Commercial Building

3953 Airway Dr NE, Moses Lake, WA 98837, USA

Boleto Individual
$150

Incluye 1 boleto

Boleto de Pareja
$250

Incluye 2 boletos

Media Mesa
$475

Incluye 4 boletos

Mesa de 8
$950

Incluye 8 boletos

Patrocinador de Bebidas
$1,000

Buscamos a dos personas y/o empresas para patrocinar las bebidas en el Festival de Árboles Gala. Un letrero con el nombre y logo del patrocinador en el bar y un cuarto de página en el programa del evento.

Patrocinador de alimentos
$1,500

Estamos buscando a cuatro individuos y/o negocios para patrocinar la comida en el Gala del Festival de Árboles.
Un letrero con el nombre y logo del patrocinador en la estación de comida, y un anuncio de un cuarto de página en el programa del evento.

Constructor de Fundaciones
$1,700

Mesa para 8. Anuncio de un quinto de página en el programa. Reconocimiento en redes sociales. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML.

Construyendo el Futuro
$2,000

Mesa para 8. Anuncio de un cuarto de página en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Botella de Vino Selecto.

Levantar el Techo
$2,700

Mesa para 8. Anuncio de media página en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Dos Botellas de Vino Selecto. Botella de Vino Espumoso. Logo de media página proyectado en el escenario principal durante la hora social. Reconocimiento verbal durante la hora social.

Constructor de Hogares
$3,500

Mesa para 8. Anuncio de página completa en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Dos Botellas de Vino Selecto. Dos Botellas de Vino Espumoso. Logo de página completa proyectado en el escenario principal durante la hora social. Reconocimiento verbal durante la hora social.

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