31º Gala Anual del Festival de Árboles

Organizado por
3953 Airway Dr NE, Moses Lake, WA 98837, USA
Incluye 1 boleto
Incluye 2 boletos
Incluye 4 boletos
Incluye 8 boletos
Buscamos a dos personas y/o empresas para patrocinar las bebidas en el Festival de Árboles Gala. Un letrero con el nombre y logo del patrocinador en el bar y un cuarto de página en el programa del evento.
Estamos buscando a cuatro individuos y/o negocios para patrocinar la comida en el Gala del Festival de Árboles.
Un letrero con el nombre y logo del patrocinador en la estación de comida, y un anuncio de un cuarto de página en el programa del evento.
Mesa para 8. Anuncio de un quinto de página en el programa. Reconocimiento en redes sociales. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML.
Mesa para 8. Anuncio de un cuarto de página en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Botella de Vino Selecto.
Mesa para 8. Anuncio de media página en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Dos Botellas de Vino Selecto. Botella de Vino Espumoso. Logo de media página proyectado en el escenario principal durante la hora social. Reconocimiento verbal durante la hora social.
Mesa para 8. Anuncio de página completa en el programa. Logo y enlace en el sitio web de HFHGML. Reconocimiento en redes sociales. Dos Botellas de Vino Selecto. Dos Botellas de Vino Espumoso. Logo de página completa proyectado en el escenario principal durante la hora social. Reconocimiento verbal durante la hora social.
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