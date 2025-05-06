3ª Gala Anual de Premios Para los Padres™

Permite la entrada al evento con acceso a las comodidades y actividades estándar.
Mención en Redes Sociales
$25
Su marca destacada en una publicación en redes sociales promocionando el evento y reconociendo su patrocinio.
Banner de Alfombra Azul
$100
Su logotipo destacado prominentemente en el banner de la alfombra en la entrada del evento.
Patrocinador Principal
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
4 entradas VIP. Anuncio de la empresa/organización en la portada del Journal de recuerdos como el "Patrocinador Principal". Página completa, ubicación principal en el journal. Mención especial durante la apertura del evento y a lo largo de la noche. Oportunidad exclusiva de entrevista en la alfombra azul. Su logotipo aparecerá en las comunicaciones del evento, el sitio web del evento y los materiales promocionales.
Patrocinador Oro
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
2 entradas VIP. Anuncio de una página completa de la empresa/organización ubicada en la cubierta interior frontal del Journal de recuerdos. Reconocimiento durante el evento y en las promociones del evento. Oportunidad de entrevista en la alfombra azul. Su logotipo aparecerá en el sitio web del evento y en algunos materiales promocionales.
Patrocinador Plata
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
2 entradas VIP. Logotipo de la empresa/organización en la sección de patrocinadores del journal. Anuncio vertical de media página. Mención durante el segmento de reconocimiento del patrocinador del evento. Oportunidad de entrevista en la alfombra azul. Su logotipo se mostrará en el sitio web del evento y en las publicaciones de las redes sociales.
Patrocinador Comunitario
$250
Logotipo de la empresa/organización en la sección patrocinadores del journal. Anuncio horizontal de media página. Mención durante el evento en el segmento de reconocimiento del patrocinador. Oportunidad de entrevista en la alfombra azul con cobertura de los medios.
Añadir una donación para LETS HAVE MANVERSATION INC
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!