3rd Anual Expo de Negocios de MHCC.

Exclusivo (1 disponible) Exposición de primer nivel como socio oficial presentador de la Expo de Negocios. Beneficios Incluyen: Nombre de la empresa incorporado en el título oficial del evento Logo mostrado de manera destacada en todo el marketing y publicidad del evento Stand de proveedor premier en la Expo Ubicación de logo de alta visibilidad en la señalización del evento Promociones y publicaciones destacadas en redes sociales Reconocimiento durante el programa y anuncios del evento Opción de proporcionar un video promocional para ser reproducido en el evento (adicional opcional)
Patrocinador de obsequios
$5,000
Exclusivo (1 disponible) Tu marca en las manos de cada asistente. Beneficios incluyen: Ubicación de tu logo en artículos promocionales (bolsas, cordones o artículos de regalo) Stand de proveedor en la Expo Reconocimiento durante el programa del evento Menciones en redes sociales y destacado como patrocinador Logo incluido en el sitio web del evento
Patrocinador tecnológico
$5,000
Exclusivo (1 disponible) Impulsa la experiencia tecnológica y digital de la Expo. Beneficios Incluyen: - Stand de proveedor en la Expo - Reconocimiento durante el programa del evento - Menciones en redes sociales y destaque como patrocinador - Estación(es) de carga con marca en el evento con señalización (debe proporcionar la estación de carga) - Logo mostrado en las diapositivas de la presentación
Patrocinador del taller
$1,200
4 Disponibles Genera visibilidad con cada sesión. Beneficios incluyen: Logo mostrado afuera de la sala de taller que patrocinas Sala de taller nombrada con el nombre de tu empresa (p. ej., La Sala de Aprendizaje ABC Corp.) Puesto de proveedor en la Expo Reconocimiento en redes sociales Reconocimiento durante el programa del evento Opción de colocar materiales de marketing en la sala que patrocinas
Patrocinador de bingo
$500
3 Disponibles Muestra tu negocio en una actividad divertida y de alta participación. Incluye beneficios: Logotipo en las tarjetas de Bingo de la Cámara Reconocimiento en redes sociales Reconocimiento durante los anuncios del evento Opción de proporcionar un pequeño premio para mayor visibilidad
