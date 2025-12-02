3rd Anual Expo de Negocios de MHCC.

Exclusivo (1 disponible) Exposición de primer nivel como socio oficial presentador de la Expo de Negocios. Beneficios Incluyen: Nombre de la empresa incorporado en el título oficial del evento Logo mostrado de manera destacada en todo el marketing y publicidad del evento Stand de proveedor premier en la Expo Ubicación de logo de alta visibilidad en la señalización del evento Promociones y publicaciones destacadas en redes sociales Reconocimiento durante el programa y anuncios del evento Opción de proporcionar un video promocional para ser reproducido en el evento (adicional opcional)

Más detalles...