Planos & Cervezas: Construir Comunidades

Un maravilloso lote de cuatro de los encantadores Pinot Noir de Alexana. Este pack es una oportunidad para saborear los sabores locales mientras nos adentramos de nuevo en el otoño. Galardonado con 95 puntos por el International Wine Report y con 94 puntos por The Wine Spectator, este vino se ha elaborado artesanalmente a partir de barricas cuidadosamente seleccionadas durante todo el proceso de envejecimiento. Cada barrica se elige por su extraordinaria textura y concentración, y se mezclan a la perfección para crear nuestra expresión más elegante de Pinot Noir. Signature Pinot Noir es elegante en su estilo y su composición está formada por fruta procedente de algunas de nuestras viñas más maduras de la finca. Se ha envejecido en barrica durante 11 meses.

Un maravilloso lote de cuatro de los encantadores Pinot Noir de Alexana. Este pack es una oportunidad para saborear los sabores locales mientras nos adentramos de nuevo en el otoño. Galardonado con 95 puntos por el International Wine Report y con 94 puntos por The Wine Spectator, este vino se ha elaborado artesanalmente a partir de barricas cuidadosamente seleccionadas durante todo el proceso de envejecimiento. Cada barrica se elige por su extraordinaria textura y concentración, y se mezclan a la perfección para crear nuestra expresión más elegante de Pinot Noir. Signature Pinot Noir es elegante en su estilo y su composición está formada por fruta procedente de algunas de nuestras viñas más maduras de la finca. Se ha envejecido en barrica durante 11 meses.

Más detalles...