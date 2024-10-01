Planos & Cervezas: Construir Comunidades

Dominio IV 2015 Voyager's Manuscript Pinot Noir (x2)
Dos botellas de Pinot Noir maravilloso y local descrito por Patrick Reuter como: «Como un libro viejo sin abrir durante muchos años, una parte de su secreto se encuentra en la cola de su viaje. Abre el libro y en su interior encontrarás textos sin descifrar, dibujos elaborados y colores vivos y fluidos que aumentan su misterio. Con tanta belleza, el corazón derrite la necesidad de la mente de hacerse más preguntas. Esta es la gloria del Manuscrito del Viajero.
Alexana 2021 Signature Pinot Noir (x4)
Un maravilloso lote de cuatro de los encantadores Pinot Noir de Alexana. Este pack es una oportunidad para saborear los sabores locales mientras nos adentramos de nuevo en el otoño. Galardonado con 95 puntos por el International Wine Report y con 94 puntos por The Wine Spectator, este vino se ha elaborado artesanalmente a partir de barricas cuidadosamente seleccionadas durante todo el proceso de envejecimiento. Cada barrica se elige por su extraordinaria textura y concentración, y se mezclan a la perfección para crear nuestra expresión más elegante de Pinot Noir. Signature Pinot Noir es elegante en su estilo y su composición está formada por fruta procedente de algunas de nuestras viñas más maduras de la finca. Se ha envejecido en barrica durante 11 meses.
