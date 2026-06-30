A black background with gold glitter and a framed image of a smiling man on the left, with theatrical masks and text about the Ostranders 2026 awards on the right.

Organizado por

Memphis Ostranders

Acerca de este evento

42ª Ceremonia de Ostranders

3800 Central Ave

Memphis, TN 38117, USA

Nivel de Orquesta o Parterre
$25

Asientos en el nivel del suelo - los nominados por favor siéntense aquí. (abierto para cualquiera, pero los nominados por favor planeen sentarse abajo). Las puertas de la casa abren a las 5:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.

Nivel de Balcón
$25

Asientos generales. Las puertas de la casa abren a las 5:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.

Día del Boleto
$30

Los boletos suben a $30 una vez que las puertas abren en el evento


Las puertas de la casa abren a las 6:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.

Boleto de Ángel
$25

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