42ª Ceremonia de Ostranders

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Acerca de este evento
Asientos en el nivel del suelo - los nominados por favor siéntense aquí. (abierto para cualquiera, pero los nominados por favor planeen sentarse abajo). Las puertas de la casa abren a las 5:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.
Asientos generales. Las puertas de la casa abren a las 5:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.
Los boletos suben a $30 una vez que las puertas abren en el evento
Las puertas de la casa abren a las 6:30 pm, y la ceremonia comienza a las 6:00 pm.
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