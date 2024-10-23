RETIRO WAKING WOMAN con Angelika Baumbach

Transportation from Mahai - Tulum (April 5, 10:00 AM)
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Retiro Waking Woman con Campamento (USD)
$990
Trae tu propia tienda de campaña y acampa en nuestro bosque frente a la playa. Nuestro área de campamento está justo al lado de la piscina, donde contamos con baños y duchas. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento.
Trae tu propia tienda de campaña y acampa en nuestro bosque frente a la playa. Nuestro área de campamento está justo al lado de la piscina, donde contamos con baños y duchas. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento.
Retiro Waking Woman con Cama en Dormitorio (USD)
$1,090
Nuestro dormitorio cuenta con 4 camas individuales. Es un espacio comunitario acogedor que comparte los baños y duchas con el área de campamento. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestro dormitorio cuenta con 4 camas individuales. Es un espacio comunitario acogedor que comparte los baños y duchas con el área de campamento. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento. El precio es por persona.
Waking Woman Retreat in 2-Person Glamping Tent
$1,190
Our beautiful bell tent for Glamping sits in our camping grove facing the ocean with the beautiful gentle breezes. The glamping tents are furnished with 2 individual beds and bedside tables. Price is per person. Our glamping tents have electrical connections for charging phones and bedside lamps. The glamping tents are double occupancy. Please let us know if you have a preferred roommate and make sure they purchase the same ticket type. All prices are in USD and include your retreat, food and accommodations. Price is per person.
Our beautiful bell tent for Glamping sits in our camping grove facing the ocean with the beautiful gentle breezes. The glamping tents are furnished with 2 individual beds and bedside tables. Price is per person. Our glamping tents have electrical connections for charging phones and bedside lamps. The glamping tents are double occupancy. Please let us know if you have a preferred roommate and make sure they purchase the same ticket type. All prices are in USD and include your retreat, food and accommodations. Price is per person.
Retiro Waking Woman - con Suite para 3 Personas (USD)
$1,600
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo discreto. Nuestra habitación triple tiene tres camas individuales, una sala de estar, un escritorio y un hermoso baño con un jardín privado al frente. Infórmenos si tiene compañeros de habitación preferidos y asegúrese de que compren el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en dólares estadounidenses e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo discreto. Nuestra habitación triple tiene tres camas individuales, una sala de estar, un escritorio y un hermoso baño con un jardín privado al frente. Infórmenos si tiene compañeros de habitación preferidos y asegúrese de que compren el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en dólares estadounidenses e incluyen su retiro, comida y alojamiento. El precio es por persona.
Retiro Waking Woman con Suite para 2 Personas (USD)
$1,890
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo discreto. Nuestras habitaciones de ocupación doble cuentan con dos camas, un área de estar, escritorio, cama adicional y un hermoso baño con un porche privado cubierto, desde el cual se disfrutan hermosas vistas al mar y brisas oceánicas. Por favor, háznos saber si tienes un compañero de cuarto preferido y asegúrate de que compre el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento. El precio es por persona.
Nuestras suites circulares tienen una sensación única y espaciosa. Los arcos y los muebles de madera hechos a mano crean una experiencia de lujo discreto. Nuestras habitaciones de ocupación doble cuentan con dos camas, un área de estar, escritorio, cama adicional y un hermoso baño con un porche privado cubierto, desde el cual se disfrutan hermosas vistas al mar y brisas oceánicas. Por favor, háznos saber si tienes un compañero de cuarto preferido y asegúrate de que compre el mismo tipo de boleto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento. El precio es por persona.
Retiro Waking Woman con Suite Privada (USD)
$2,490
Nuestras suites frente al mar cuentan con una cama king. Tienen una cama adicional, área de estar, mesa de café con sillas, un hermoso baño y un porche privado cubierto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento.
Nuestras suites frente al mar cuentan con una cama king. Tienen una cama adicional, área de estar, mesa de café con sillas, un hermoso baño y un porche privado cubierto. Todos los precios están en USD e incluyen tu retiro, alimentación y alojamiento.
Retiro Waking Woman - Alojamiento Fuera del Sitio (USD)
$900
Asiste a las actividades de Waking Woman, pero organiza tu propio alojamiento fuera del sitio. La comida está incluida. Podemos proporcionarte una lista de hoteles cercanos. Necesitarás transporte, ya que no hay hoteles a distancia caminable (los taxis están disponibles). Todos los precios están en USD.
Asiste a las actividades de Waking Woman, pero organiza tu propio alojamiento fuera del sitio. La comida está incluida. Podemos proporcionarte una lista de hoteles cercanos. Necesitarás transporte, ya que no hay hoteles a distancia caminable (los taxis están disponibles). Todos los precios están en USD.
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