Small Business Legal Templates (Spanish)

Plantillas legales para empresas pequeñas
1. Plantilla de Acuerdo Operativo
2. Plantilla de Política de Privacidad
3. Plantilla de Acuerdo de Contratista Independiente
4. Plantilla de Acuerdo de Empleo (A Voluntad)
5. Plantilla de Contrato de Cliente
Plantilla de Acuerdo Operativo (Spanish)
$50
Un acuerdo operativo es un documento legal que describe la propiedad y los procedimientos operativos de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), incluyendo las funciones, responsabilidades y acuerdos financieros de los miembros.
Plantilla de Política de Privacidad (Spanish)
$50
Una política de privacidad es un documento legal que explica cómo una empresa recopila, utiliza y protege la información personal de sus usuarios o clientes, incluyendo detalles sobre las prácticas de intercambio de datos y los derechos de los usuarios.
Plantilla de Acuerdo de Contratista Independiente (Spanish)
$50
Un acuerdo de contratista independiente es un contrato legalmente vinculante entre una empresa y un contratista individual que describe los términos de su relación laboral, incluido el alcance del proyecto, las condiciones de pago y los derechos de propiedad intelectual.
Plantilla de Acuerdo de Empleo (A Voluntad) (Spanish)
$50
Un acuerdo de empleo es un contrato legalmente vinculante entre un empleador y un empleado que describe los términos y condiciones de empleo, incluidas las responsabilidades laborales, la compensación, los beneficios y otras disposiciones relacionadas con el empleo.
Plantilla de Contrato de Cliente (Spanish)
$50
Un contrato de cliente es un acuerdo legalmente vinculante entre una empresa y su cliente, que detalla el alcance del trabajo, los entregables, las condiciones de pago y otros términos y condiciones relevantes relacionados con los bienes/servicios que se proporcionan.
