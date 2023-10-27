Thanksgiving Dinner/Un Pavo Gratis

Informacion Importante:
- Maximo 1 tiquete por familia. Se confirmaran NOMBRES y DIRECCIONES.
- Solo se pueden registrar adultos mayores de 21 ańos.
- Debe traer BOLETO + IDENTIFICACIÓN para reclamar sus alimentos.
Fecha: Domingo Noviembre 19, 2023 @3PM. Entrega despues de nuestro servicio.
16310 Chimney Rock Rd, Houston, TX 77053
