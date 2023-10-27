Iglesia Rios de Vida Houston

Organizado por

Iglesia Rios de Vida Houston

Acerca de este evento

Thanksgiving Dinner/Un Pavo Gratis

16310 Chimney Rock Rd

Houston, TX 77053, USA

1 Pavo de Accion de Gracias
Gratuito
Informacion Importante: - Maximo 1 tiquete por familia. Se confirmaran NOMBRES y DIRECCIONES. - Solo se pueden registrar adultos mayores de 21 ańos. - Debe traer BOLETO + IDENTIFICACIÓN para reclamar sus alimentos. Fecha: Domingo Noviembre 19, 2023 @3PM. Entrega despues de nuestro servicio. 16310 Chimney Rock Rd, Houston, TX 77053

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!