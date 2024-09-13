Formulario de Gastos de Membresía del Concert Choir
Membresía del Coro Concert Choir
$185
Además de los gastos estándar, se ofrecerá un descuento de membresía aproximado del 20% por la participación en nuestras emocionantes excursiones y retiros de Spring Tours. ¡Por favor, seleccione si su estudiante está en el CONCERT CHOIR!
Retiro de Otoño (Concert Choir)
$199
3 días / 2 noches
Retiro de Otoño (Troubadour Extension)
$234
4 días / 3 noches
Paquete de Esmoquin (Completo)
$130
Esto incluye lo siguiente: una pajarita (de color según el coro), una camisa de vestir blanca, un abrigo negro y un par de pantalones negros.
TB - Combo de Corbata y Accesorios
$20
CC - Pajarita Azul
$10
CC, TB, BC Camisa de Vestir - Blanca
$25
BT - Camisa de Vestir - Negra
$25
Abrigo (Solo) - Negro
$80
Pantalones (Solo) - Negros
$40
Vestido TB
$80
Alquiler de Joyas TB
$10
Vestido CC
$85
Vestido TV
$65
Vestido LBV
$60
Alquiler de Abrigo TB (1er Año)
$75
Compra según el año en Troubadours.
Alquiler de Abrigo TB (2do Año)
$55
Compra según el año en Troubadours.
Alquiler de Abrigo TB (3er Año)
$30
Compra según el año en Troubadours.
Alquiler de Abrigo TB (4to Año)
$4
Compra según el año en Troubadours.
Bolsa para Ropa de Música Vocal
$60
Compra de Voluntariado (Opcional)
$200
Premium Season Ticket
$50
General Season Ticket
$30
Student Season Ticket
$15
Ages 11-17
