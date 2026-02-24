Aldama Elementary PTA

Organizado por

Aldama Elementary PTA

Acerca de este evento

4to Anual Artes Para Aldama!

131 S Ave 57

Los Angeles, CA 90042, USA

Admisión General
$30

Incluye 1 boleto de entrada y 2 boletos de rifa

Paquete de 2 Boletos
$50

Incluye 2 boletos de entrada y 4 boletos de rifa (2 por persona)

VIP Individual
$150

Incluye 1 boleto, 10 boletos de rifa, 3 boletos de bebida

VIP de Grupo
$500

Incluye 4 boletos, 20 boletos de rifa (5 por persona), 8 boletos de bebida, mención especial en el evento y redes sociales

Mesa de Apoyo a las Artes
$850

Incluye 8 boletos, una mesa reservada, 40 boletos de rifa (5 por persona), 16 boletos de bebida, mención especial en el evento y redes sociales, ¡y una cesta de regalo especial de Artes!

Arts Sponsor
$1,500

Sponsor scholarships for 5 students for after school enrichment programs!

$8
$20
$20
$15
$20
$3
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