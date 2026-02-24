4to Anual Artes Para Aldama!

Organizado por
Acerca de este evento
Incluye 1 boleto de entrada y 2 boletos de rifa
Incluye 2 boletos de entrada y 4 boletos de rifa (2 por persona)
Incluye 1 boleto, 10 boletos de rifa, 3 boletos de bebida
Incluye 4 boletos, 20 boletos de rifa (5 por persona), 8 boletos de bebida, mención especial en el evento y redes sociales
Incluye 8 boletos, una mesa reservada, 40 boletos de rifa (5 por persona), 16 boletos de bebida, mención especial en el evento y redes sociales, ¡y una cesta de regalo especial de Artes!
Sponsor scholarships for 5 students for after school enrichment programs!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!