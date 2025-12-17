4th Grade Father-Daughter Dance

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Acerca de este evento
El boleto admite un dúo padre/hija (*o un invitado especial de 18+) e incluye barra de "Dulces", refrescos, DJ, oportunidades de fotos, concursos de baile y mesa de manualidades.
Ticket admits one father/daughter duo (*or special 18+ guest) and includes "Sweets" bar, drink refreshments, DJ, photo opportunities, dancing contests, and craft table.
Fourth grade Father-Daughter Dance will take place between 630-8pm.
Agrega esta opción para regalar un boleto familiar a una familia que pueda estar enfrentando desafíos financieros.
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