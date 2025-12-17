Organizado por

Northwood Elementary PTO

Acerca de este evento

4th Grade Father-Daughter Dance

2100 Creekview Dr

Marysville, OH 43040, USA

Admisión General
$10

El boleto admite un dúo padre/hija (*o un invitado especial de 18+) e incluye barra de "Dulces", refrescos, DJ, oportunidades de fotos, concursos de baile y mesa de manualidades.

4th Grade Ticket (6:30-8pm)
$10

Ticket admits one father/daughter duo (*or special 18+ guest) and includes "Sweets" bar, drink refreshments, DJ, photo opportunities, dancing contests, and craft table.


Fourth grade Father-Daughter Dance will take place between 630-8pm.

Donar un Boleto de Padre-Hija
$10

Agrega esta opción para regalar un boleto familiar a una familia que pueda estar enfrentando desafíos financieros.

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