Celebración de 50 Años

Acceso a las comodidades estándar y actividades regulares del evento.
Reserva de Trivia (12:00)
$10
Entrada al evento, incluido el acceso a un divertido juego de trivia al estilo de "Wait Wait...Don't Tell Me!" a las 12:30 p. m., comodidades estándar y todas las actividades regulares.
Entrada Para el Concierto Por la Noche (19:00)
$40
Vive la magia de la música en vivo con la entrada al esperado concierto de Damon Castillo y sus amigos a las 19:00 h. Esta entrada incluye acceso completo a la función por la noche, además de todas las comodidades y actividades habituales del evento.
