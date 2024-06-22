RENOVACIÓN DE MEMBRECÍA ANUAL - MILIBROHISPANO

Para miembros que residen en los Estados Unidos y Puerto Rico

Importante: USAR CÓDIGO DE DESCUENTO (a partir de febrero 2026)

APORTE, de acuerdo con tabla adjunta:

ENERO $125

FEBRERO $115

MARZO $100

ABRIL $90

MAYO $80

JUNIO $70

JULIO $60

AGOSTO $50

SEPTIEMBRE $40

OCTUBRE $30



DURACIÓN: Hasta el 30 de noviembre de 2026



* El aporte adicional para la plataforma NO es obligatorio. Para eliminar esa opción, usted puede seleccionar que el porcentaje (otro) sea cero.